15 فيلماً تتنافس في المسابقة الدولية للأفلام الطويلة بمهرجان الدوحة السينمائي

أعلن مهرجان الدوحة السينمائي اليوم، الخميس، عن قائمة الأفلام الـ15 المشاركة في المسابقة الدولية للأفلام الطويلة لعام 2026، والتي تضم مجموعة من الأعمال السينمائية العالمية لصناع أفلام مميزين من مختلف أنحاء العالم العربي وآسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين.

حظيت 11 فيلماً من الأفلام المشاركة في المسابقة بدعم من برنامج المنح التابع لمؤسسة الدوحة للأفلام، فيما تضم القائمة سبعة أفلام لمخرجات نساء.

تعكس الأفلام المختارة التزام المهرجان بدعم الأصوات المهمة في السينما المستقلة، مع التركيز بشكل خاص على القصص القادمة من المناطق الأقل تمثيلاً، كما تضم أفلاماً حظيت بإشادات وجوائز في عدد من أبرز المهرجانات السينمائية العالمية.

في هذا الإطار، صرّحت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام ومديرة مهرجان الدوحة السينمائي: "للسينما قدرة استثنائية على نقل الأصوات عبر الحدود، وبناء جسور التواصل حيث يمكن للمسافات والاختلافات أن تشكل حواجز وتثير انقسامات بين المجتمعات. وقد أُسس مهرجان الدوحة السينمائي ليكون منصة لهذه الأصوات، ولا سيما للمخرجين الذين يتحدّون الأنماط التقليدية السائدة لتقديم قصصٍ لم تجد طريقها إلى الشاشة، ويظهرون الإمكانات الواسعة التي تتيحها السينما المستقلة".

وأضافت: "تعكس المسابقة الدولية للأفلام الطويلة لهذا العام طموحاً كبيراً، إذ تجمع الأفلام الـ15 القادمة من مختلف أنحاء العالم شجاعة صانعيها وخيالهم وإحساسهم الملحّ بضرورة سرد هذه القصص في هذا الوقت بالتحديد. وقد قطعت كل واحدة منها رحلة استثنائية، ومن المهم للغاية أن تكون الدوحة جزءاً من هذه الرحلة، بما يضمن أن تحظى هذه الأعمال المؤثرة بالمشاهدة والمشاركة، وأن تبقى حاضرة في الذاكرة".

أفلام فلسطينية

تشارك في هذه المسابقة أربعة أفلام فلسطينية لتظهر قوة وتنوع المشهد السينمائي الفلسطيني المعاصر. فيلم ثلاثة عشر في غزة (فلسطين/قطر)، للمخرج حسام أبو دان، يروي قصة فتى يبلغ من العمر 13 عاماً، فقد والدته ويخوض مرحلة النضوج في مخيم للنازحين في غزة، حيث لا خصوصية ولا حماية. صُوّر الفيلم بالكامل في غزة، وحاز على جائزة شبكة ترويج السينما الآسيوية (NETPAC) في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي في سبتمبر.

فيلم سما (فلسطين/فرنسا/قطر)، للمخرجة رباب خميس، يشهد عرضه العالمي الأول في المهرجان. يتابع الفيلم الوثائقي قصة سما، البالغة من العمر عشر سنوات، والتي تجمع البلاستيك والكرتون في دير البلح لبيعهما كوقود والمساهمة في إعالة أسرتها.

في حوار مع البحر (فلسطين/هولندا/السعودية/قطر)، للمخرج مؤيد عليان، يُطلب من رجل فلسطيني في القدس، بموجب قرار صادر عن محكمة إسرائيلية، سداد دين كبير مستحق للضمان الاجتماعي نيابة عن ابنه الذي غرق في البحر الأحمر قبل أكثر من 20 عاماً، أو كما يعتقد بناءً على تم إبلاغه.

الثوار لا يموتون أبداً (فلسطين/بلجيكا/قطر)، للمخرج مهند يعقوبي، يعدّ بمثابة ردٍّ على آخر رسالة إلكترونية أرسلتها المخرجة اللبنانية جوسلين صعب، التي دعت يعقوبي إلى التعاون معها في أكتوبر 2018، وتوفيت بعد ثلاثة أشهر. تم إعداد الفيلم من موادٍ متوفرة في 113 بكرة فيلم حافظت عليها صعب طوال حياتها، وحاز على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مسابقة "صناع أفلام الحاضر" في مهرجان لوكارنو السينمائي.

تشمل الأعمال الأخرى من العالم العربي فيلم أرض الخرسانة (الأردن/فلسطين) للمخرجة أسمهان بكيرات وهو العمل الطويل الأول للمخرجة.

يتابع الفيلم عائلة بدوية من أصول أفريقية وفلسطينية تعيش على أطراف عمّان، فيما تحاصرها الفيلات الفاخرة من حولها.

صُوّر الفيلم على مدى ثماني سنوات، وشهد العرض العالمي الأول له ضمن أسبوع النقاد في مهرجان لوكارنو السينمائي.

في باردي (المغرب/فرنسا/الولايات المتحدة/قطر)، للمخرجة تالا حديد، يتحول المزارعون والعمال في وسط المغرب إلى محاربين وأمراء من خلال "التبوريدة"، وهي تقليد عريق للفروسية يعود إلى قرون سابقة.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول باعتباره العمل المحوري ضمن قسم "تيارات" في مهرجان نيويورك السينمائي.

المحطّة (اليمن/الأردن/فرنسا/ألمانيا/هولندا/النرويج/قطر)، هو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرجة اليمنية - الإسكتلندية سارة إسحاق.

يحملنا الفيلم إلى داخل محطة وقود مخصّصة للنساء فقط في اليمن الذي مزقته الحرب، وهي ملاذ نادر تجتمع فيه النساء للحصول على الوقود وتبادل الأحاديث والاستراحة لبعض الوقت من الواقع المحيط بهنّ.

وعندما يواجه شقيق ليال الأصغر خطر التجنيد، تجد نفسها مضطرة إلى إعادة التواصل مع شقيقتها المنفصلة عنها لإنقاذه.

وفي هذه المسابقة، يمثل فيلمان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

في منزل الرياح (الكاميرون/فرنسا/بلجيكا/بنين/السعودية/قطر)، يتابع المخرج أوغست برنار كويمو يانغو امرأة تبلغ من العمر 80 عاماً في ياوندي، تبني منزلاً على أمل إعادة أبنائها من الغرب إلى الوطن.

حاز الفيلم على جائزة "أسد المستقبل لأول فيلم طويل للمخرج"، إلى جانب جائزة لجنة تحكيم قسم "آفاق" الخاصة في مهرجان البندقية السينمائي في سبتمبر.

ماي سيمبا (أنغولا/قطر)، للمخرج هوغو سالفاتيرا، يروي قصة ثلاثة أشقاء أيتام في لواندا، يكافحون من أجل الحفاظ على كرامتهم من خلال الإيمان والغضب والشعر.

فاز الفيلم بجائزة مسابقة الأفلام الطويلة في مهرجان إنسبروك السينمائي الدولي.

كما تشمل القائمة على ثلاثة أفلام من آسيا، من بينها تسعة معابد إلى السماء (تايلاند /سنغافورة /فرنسا /النرويج /الصين/هونغ كونغ/إندونيسيا/قطر)، للمخرج سومبوت تشيدجاسورنبونجسي، الذي يتبع عائلة تزور تسعة معابد في يوم واحد، أملاً في إبقاء جدتهم على قيد الحياة.

حاز الفيلم على جائزتي أفضل مخرج وأفضل ممثل ضمن جائزة المواهب الآسيوية الجديدة في مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي، كما اختير لتمثيل تايلاند في المنافسة على جوائز الأوسكار في دورتها الـ99.

في فيلم فتاة مجهولة (الصين/فرنسا)، تروي المخرجة زو جينج، قصة فتاة تُركت بعد ولادتها، وتتنقل بين ثلاث عائلات وثلاثة أسماء في الصين خلال تسعينيات القرن الماضي. فاز الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرجة بجائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين ضمن أسبوع النقاد في مهرجان كان السينمائي.

فلبينية (سنغافورة/المملكة المتحدة/الفلبين/فرنسا/هولندا/قطر)، للمخرج رافائيل مانويل، يتتبع فتاة مراهقة تعمل كحاملة مضارب غولف في نادٍ ريفي في مانيلا، وتبدأ في اكتشاف مظاهر العنف الكامنة خلف مروج النادي المُشذّبة بعناية.

حاز الفيلم على جائزة لجنة التحكيم الخاصة للرؤية الإبداعية ضمن مسابقة الدراما السينمائية العالمية في مهرجان صندانس السنيمائي، ويمثل الفلبين في الدورة الـ99 من جوائز الأوسكار.

وتشمل الأفلام القادمة من الأمريكتين وأوروبا فيلم الانهيار (تشيلي/الولايات المتحدة/إسبانيا/المكسيك)، للمخرجة مانويلا مارتيللي، التي تعود إلى تشيلي بعد انتهاء الحكم الديكتاتوري في عام 1992، حيث تختفي صديقة فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات بالقرب من الفندق الجبلي الذي يقيم فيه أجدادها.

يمثل الفيلم تشيلي في المنافسة على جوائز الأوسكار في دورتها الـ99.

وهم الصيف الأبدي (الولايات المتحدة/الأرجنتين)، للمخرجة أليساندرا سانغوينيتي، يدور حول ابني عم يعيشان في سهول البامبا الأرجنتينية، عبر عدسة المصورة وعلى مدى 25 عاماً.

فاز الفيلم بجائزة الفهد الذهبي ضمن مسابقة "صناع أفلام الحاضر" في مهرجان لوكارنو السينمائي.

قلعة الصفيح (أيرلندا/فرنسا)، للمخرج ألكسندر مورفي، يتتبع قصة عائلة من الرحّل الأيرلنديين، تضم والدين وعشرة أطفال، تواجه خطر الإخلاء فيما تكافح للحفاظ على أسلوب حياتها في كرفان قديم.

تشمل المسابقة الدولية للأفلام الطويلة الروائية والوثائقية عروضاً الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستكرّم لجنة تحكيم تضم خمسة من المتخصصين الدوليين في صناعة السينما الفائزين بجوائز أفضل فيلم روائي (75,000 دولار أمريكي)، وأفضل فيلم وثائقي (50,000 دولار أمريكي)، وأفضل إنجاز فني (45,000 دولار أمريكي)، وأفضل أداء تمثيلي (15,000 دولار أمريكي).

كما ينضم الاتحاد الدولي للنقاد السينمائين (فيبريسي) إلى مهرجان الدوحة السينمائي 2026 من خلال لجنة تحكيم مؤلفة من ثلاثة أعضاء، لمنح جائزتها للفيلم الذي يحقق الإنجاز الأبرز في المسابقة.