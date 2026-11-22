ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال على الجوانب الفنية والخططية خلال مران اليوم الأحد، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد خالد بشارة بالجونة، في إطار الاستعداد للقاء الجونة المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقام معتمد جمال بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات لخوض تدريبات خططية في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة، وحرص أعضاء الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.

وفي ختام المران خاض اللاعبون تقسيمة فنية في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الجونة على ستاد خالد بشارة، والمقرر لها غدًا الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.