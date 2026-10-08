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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد وفاته عن عمر 75 عامًا … كل ما تريد معرفته نانا باتيكار

نانا باتيكار
نانا باتيكار
أحمد البهى

توفي منذ قليل الفنان العالمي نانا باتيكار، عن عمر يناهر 75 عامًا بعد مسيرة فنية طويلة.  

الفنان نانا باتيكار، اسمه الحقيقي فيشواناث باتيكار، ويعد واحدًا من أبرز الأسماء في السينما الهندية. 

وُلد نانا باتيكار عام 1951 بولاية ماهاراشترا الهندية، ودرس الفنون التطبيقية  قبل أن يبدأ مسيرته الفنية من خلال المسرح، ثم ينتقل إلى السينما في أواخر سبعينيات القرن الماضي.

مشوار نانا باتيكار الفني: 

وقدم باتيكار خلال مسيرته مجموعة كبيرة من الأعمال التي تنوعت بين الدراما والأكشن والكوميديا، ولفت الأنظار بأدواره في أفلام بارزة، من بينها «Parinda» و«Krantiveer» و«Agni Sakshi»، كما حقق حضورًا جماهيريًا واسعًا من خلال شخصية «أوداي شيتي» الكوميدية في فيلم «Welcome» عام 2007.

ولم تقتصر موهبته على التمثيل، إذ خاض أيضًا تجربة الإخراج والكتابة، وقدم فيلم «Prahaar: The Final Attack»، إلى جانب مشاركته في أعمال مسرحية وفنية متعددة.

وحصل نانا باتيكار على عدد من الجوائز المهمة خلال مسيرته، من بينها ثلاث جوائز وطنية هندية عن أعماله السينمائية، كما نال وسام «بادما شري» عام 2013، تقديرًا لإسهاماته في مجال الفن والسينما.


 

نانا باتيكار الفنان العالمي نانا باتيكار فيشواناث باتيكار ماهاراشترا الهندية Welcome Prahaar The Final Attack

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