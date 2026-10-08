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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رحلة أسطورة الملاكمة مايك تايسون في مسلسل «Tyson».. تفاصيل

Tyson
Tyson
أحمد البهى

تستعد منصة نتفليكس لعرض المسلسل الوثائقي الجديد «Tyson»، الذي يتناول السيرة  لأسطورة الملاكمة الأمريكي مايك تايسون، وذلك في 13 أكتوبر من الشهر الجاري. 

العمل تدور أحداثه في  أربعة حلقات ترصد أبرز محطات حياته داخل وخارج حلبة الملاكمة.

ويأتي العمل في إطار وثائقي يجمع بين السيرة الذاتية والرياضة، ويظهر خلاله مايك تايسون بنفسه، ليتحدث عن مراحل مختلفة من حياته ومسيرته، إلى جانب شهادات ومقابلات مع عدد من الأشخاص المقربين منه.

تفاصيل المسلسل: 

ويستعرض المسلسل بدايات تايسون ونشأته الصعبة في بروكلين، قبل أن ينتقل إلى رحلة صعوده السريعة في عالم الملاكمة، والتي قادته إلى تحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج ببطولة العالم للوزن الثقيل وهو في سن 20 عامًا، ليصبح أحد أبرز الأسماء في تاريخ اللعبة.

ولا يكتفي «Tyson» بتسليط الضوء على نجاحاته الرياضية، إذ يتناول أيضًا الجانب الأكثر تعقيدًا من حياة الملاكم الشهير، بما في ذلك الشهرة التي رافقت صعوده، والأزمات والجدل الذي أحاط به، إلى جانب التحولات الشخصية التي مر بها على مدار سنوات حياته.

المسلسل من إخراج  Floyd Russ، و يعتمد في سرد القصة على مقابلات مع تايسون وأشخاص من دائرته، بهدف تقديم صورة شخصية ومباشرة عن الرجل الذي صنع لنفسه مكانة بارزة في تاريخ الملاكمة.

منصة نتفليكس نتفليكس Tyson مايك تايسون Russ

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