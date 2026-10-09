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ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-10-2026.. عيار 21 الآن والجنيه الذهب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-10-2026.. عيار 21 الآن والجنيه الذهب

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
محمد صبيح

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، ارتفاعا طفيفا بنحو 20 جنيها لجرام عيار 21 وفقًا لآخر تحديثات سوق الصاغة، وسط متابعة مستمرة لتحركات الأسعار العالمية وسعر الدولار، مع ترقب المواطنين لتطورات سعر عيار 21 والجنيه الذهب.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6170 جنيهًا للبيع و6130 جنيهًا للشراء، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 49360 جنيهًا للبيع و49040 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24: سجل 7050 جنيهًا للبيع و7005 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 21: بلغ 6170 جنيهًا للبيع و6130 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18: سجل 5290 جنيهًا للبيع و5255 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14: بلغ 4115 جنيهًا للبيع و4085 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب: سجل 49360 جنيهًا للبيع و49040 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب اليوم

سجل سعر أونصة الذهب بالجنيه المصري نحو 219325 جنيهًا للبيع و217900 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر الأونصة عالميًا 4196.22 دولار.

سعر دولار الصاغة اليوم

بلغ سعر دولار الصاغة نحو 52.27 جنيه، مقابل 52.38 جنيه وفق السعر البنكي الوارد في البيانات، وهو ما يعكس فارقًا بين السعر المستخدم في تسعير الذهب بالسوق والسعر البنكي.

نصاب زكاة الذهب اليوم

بلغت قيمة نصاب الزكاة المحسوبة على أساس 85 جرامًا من الذهب عيار 24 نحو 599250 جنيهًا، وفقًا للأسعار المعلنة.

وتتغير أسعار الذهب في مصر على مدار اليوم وفق تحركات السعر العالمي للأونصة وسعر صرف الدولار ومستويات العرض والطلب في السوق المحلية، كما قد تختلف الأسعار النهائية من تاجر إلى آخر وفق المصنعية والرسوم المقررة.

أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم في مصر سعر أونصة الذهب اليوم سعر دولار الصاغة اليوم نصاب زكاة الذهب اليوم

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