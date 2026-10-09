أسعار الذهب الآن.. عيار 24 يسجل 7015 جنيها

تتصدر أسعار الذهب اليوم في مصر اهتمامات المواطنين والمستثمرين الراغبين في متابعة تطورات سوق المعدن الأصفر قبل اتخاذ قرارات الشراء والبيع.

أسعار الذهب الان في مصر

وتأتي هذه المتابعة في ظل تأثر أسعار الذهب بالتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تنعكس على قيمة الجرام بمختلف الأعيرة، فضلا عن تحركات سعر الأوقية عالميا وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

ويحرص المقبلون على شراء الذهب على معرفة أحدث الأسعار سواء لاقتناء المشغولات الذهبية والمجوهرات أو شراء السبائك والجنيهات الذهبية بغرض الادخار والاستثمار والحفاظ على قيمة الأموال في مواجهة التضخم والتقلبات الاقتصادية.

ويظل الذهب من أبرز الملاذات التي يلجأ إليها بعض المستثمرين لتنويع مدخراتهم في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر مستويات متفاوتة وفقا لعيار الذهب ونوع المنتج، وجاءت الأسعار المعلنة على النحو التالي.

عيار 24 سجل سعر بيع 7015 جنيها وسعر شراء 6970 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل سعر بيع 6140 جنيها وسعر شراء 6100 جنيه للجرام.

عيار 18 سجل سعر بيع 5265 جنيها وسعر شراء 5230 جنيها للجرام.

عيار 14 سجل سعر بيع 4095 جنيها وسعر شراء 4065 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب سجل سعر بيع 49120 جنيها وسعر شراء 48800 جنيه.

الأونصة بالجنيه المصري سجلت سعر بيع 218260 جنيها وسعر شراء 216835 جنيها.

الأونصة عالميا سجلت نحو 4134.45 دولار.

أسعار الذهب الان في مصر

وتختلف الأسعار المعلنة وفقا لتحديثات السوق وحركة التداول، لذلك ينصح بمتابعة سعر الذهب وقت تنفيذ عملية الشراء أو البيع للتعرف على القيمة الفعلية للمعاملة.

عيار 21 الأكثر انتشارا في سوق الذهب

يحظى عيار 21 باهتمام واسع داخل السوق المصرية باعتباره العيار الأكثر استخداما في صناعة المشغولات الذهبية والأكثر تداولا بين المواطنين، وهو ما يجعله من أبرز المؤشرات التي يتابعها المستهلكون عند رصد حركة أسعار الذهب اليوم في مصر.

في المقابل، يفضل العديد من المستثمرين عيار 24 عند شراء السبائك الذهبية نظرا إلى ارتفاع درجة نقائه، بينما يجذب عيار 18 اهتمام الباحثين عن المشغولات العصرية والتصميمات المتنوعة التي تناسب مختلف الأذواق.

وتعتمد المفاضلة بين الأعيرة على الغرض من الشراء، إذ تختلف اعتبارات اقتناء الذهب للزينة عن شرائه بهدف الادخار، خاصة مع وجود فروق في درجة النقاء والمصنعية والتكاليف الإضافية المرتبطة بكل منتج.

أسعار الذهب بدون مصنعية في مصر

تختلف أسعار الذهب المعلنة للجرام عن التكلفة النهائية التي يتحملها المستهلك عند شراء المشغولات الذهبية من محال الصاغة، إذ تضاف قيمة المصنعية والدمغة إلى سعر الذهب الخام، وقد تختلف هذه التكاليف وفقا لطبيعة القطعة وتصميمها ودقة تصنيعها والجهة المنتجة لها.

وتتباين المصنعية من مشغولة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وهو ما يجعل مقارنة السعر النهائي بين المحال خطوة مهمة قبل إتمام الشراء.

كما تختلف التكاليف الإضافية للسبائك والجنيهات الذهبية وفقا للوزن والشركة المنتجة ومصاريف التصنيع والتداول.

وعند حساب تكلفة شراء الذهب، ينبغي للمستهلك التأكد من سعر الجرام المعلن وقيمة المصنعية والدمغة وإجمالي الفاتورة، مع الاحتفاظ بفاتورة موضح بها الوزن والعيار والسعر والتكاليف المدفوعة.

أسعار الذهب الان في مصر

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب اليوم في مصر

تتحدد حركة أسعار الذهب في السوق المصرية وفقا لمجموعة من العوامل المتداخلة، يأتي في مقدمتها سعر الأوقية في الأسواق العالمية، إذ تؤثر التغيرات في قيمة المعدن النفيس عالميا على الأسعار المحلية.

ويمثل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عاملا مهما في تحديد تكلفة الذهب داخل مصر، نظرا إلى تسعير المعدن الأصفر عالميا بالدولار، وهو ما يجعل تغيرات سعر الصرف من المؤشرات التي يتابعها المتعاملون في سوق الصاغة.

كما تؤثر حركة العرض والطلب على الأسعار، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع الإقبال على شراء المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية إلى زيادة الطلب في السوق، بينما تنعكس تغيرات المعروض ومستويات البيع والشراء على حركة التداول.

وتتأثر الأسعار المحلية كذلك بتطورات الأسواق العالمية وتوقعات المستثمرين بشأن الاقتصاد وأسعار الفائدة والتضخم، إلى جانب التغيرات التي تطرأ على الأسواق المالية والعملات الرئيسية.

أسباب تحركات أسعار الذهب عالميا

ترتبط أسعار الذهب العالمية بقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية، إذ تؤثر هذه القرارات في توجهات المستثمرين والمفاضلة بين الذهب والأصول الاستثمارية الأخرى التي قد تحقق عائدا دوريا.

وتؤدي تحركات الدولار الأمريكي دورا مؤثرا في سوق الذهب، حيث يمكن أن تؤثر قوة العملة الأمريكية أو تراجعها على تكلفة شراء المعدن الأصفر بالنسبة إلى المستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، وهو ما ينعكس على مستويات الطلب.

وتتابع الأسواق أيضا بيانات التضخم والنمو الاقتصادي ومؤشرات النشاط في الاقتصادات الكبرى، لما لها من تأثير في توقعات السياسة النقدية واتجاهات الاستثمار.

أسعار الذهب الان في مصر



نصائح للمقبلين على شراء الذهب

ينصح الراغبون في شراء الذهب بمتابعة الأسعار المعلنة بصورة مستمرة، خاصة في ظل إمكانية تغيرها خلال جلسات التداول، مع تحديد الغرض من الشراء قبل الاختيار بين المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية.

ومن المهم مقارنة المصنعية والتكاليف الإضافية بين أكثر من محل، والتأكد من العيار والوزن والحصول على فاتورة تفصيلية تثبت بيانات الشراء.

كما ينبغي مراعاة الفارق بين سعر الشراء وسعر إعادة البيع عند حساب التكلفة الفعلية للادخار في الذهب.

وتظل أسعار الذهب اليوم في مصر مرتبطة بتطورات السوق المحلية والعالمية، فيما يواصل عيار 21 تصدر الاهتمام بين المواطنين، ويحافظ عيار 24 على مكانته لدى المهتمين بالسبائك، بينما يظل عيار 18 خيارا شائعا للراغبين في اقتناء المشغولات ذات التصميمات الحديثة.