صعد 40 جنيها.. سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن

صعد سعر الجنيه الذهب في مصر بمقدار طفيف بالتوازي مع انتهاء تعاملات مساء الخميس 8-10-2026 على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

الجنيه الذهب يرتفع

وصعد سعر الجنيه الذهب مقدار 40 جنيها على مستوي محلات الصاغة منذ مساء أول أمس الأربعاء.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب 48.96 ألف جنيه للشراء و 48.56 ألف جنيه للبيع.

سعر الذهب يرتفع

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الخميس بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث سجله سعر جرام الذهب 6120 جنيها.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6994 جنيها للشراء و 6937 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6411 جنيها للشراء و 6359 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6120 جنيها للشراء و 6070 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5245 جنيها للشراء و 5202 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 48.96 ألف جنيه للشراء و 48.56 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4125 دولار للشراء و 4124 دولار للبيع.