الذهب يعود للارتفاع .. ماذا يحدث قبل قرار الفائدة الأمريكية؟

ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الخميس بعد أن لامست أدنى مستوى لها في شهرين خلال الجلسة السابقة، في الوقت الذي يجري فيه المستثمرون موازنات بين ‌المسار غير المؤكد لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخصوص أسعار الفائدة والمخاوف المتزايدة بشأن المستويات المرتفعة للديون الأمريكية.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 4122.36 دولار للأونصة، وفقاً لرويترز.

ولامست الأسعار أمس الأربعاء أدنى مستوى لها منذ الخامس من أغسطس، بتأثير قوة الدولار وارتفاع عوائد ⁠سندات الخزانة الأمريكية.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 لتصل إلى 4147.10 دولار.



وبقي كل من الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند مستويات مرتفعة للجلسة الثانية على التوالي.

وقال نيتيش شاه خبير السلع في ويزدوم تري "يبدو أن العوائد المرتفعة تؤكد تزايد القلق بشأن مستويات المديونية العالية. وإذا كانت الديون في تزايد، فمن المرجح أن تكون للذهب أفضلية باعتباره النقيض للعملات الورقية والأصول الحكومية".

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي ‌الاتحادي ⁠أن صانعي السياسة النقدية كانوا منقسمين الشهر الماضي حول دوافع رفع أسعار الفائدة، إذ رأى البعض أن رفع الفائدة ضروري لدرء تأثير صدمات أسعار الطاقة وغيرها من الصدمات، في حين رأت مجموعة تميل للتشديد النقدي بقدر أكبر أنه ضروري للحماية ⁠من التضخم الناشئ المدفوع بالطلب.

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتعاملين يتوقعون احتمالا قدره 21 بالمئة فقط لرفع الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، ⁠لكنهم يرون احتمالا قدره 88 بالمئة لرفعها في ديسمبر.

وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة ⁠الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 59.02 دولار، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1635.55 دولار، بينما استقر سعر البلاد يوم عند 1125 دولارا دون تغيير.