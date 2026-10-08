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أسعار سبائك الذهب بعد آخر انخفاض.. مفاجأة في سعر سبيكة 1 جرام حتى 100 جرام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار سبائك الذهب بعد آخر انخفاض.. مفاجأة في سعر سبيكة 1 جرام حتى 100 جرام

أسعار سلائل الذهب تتراجع بعد هبوط أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر
أسعار سلائل الذهب تتراجع بعد هبوط أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر
رانيا أيمن

شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الخميس، لتواصل التراجع بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب عالميًا، وهو ما انعكس على أسعار الذهب في السوق المحلية بمختلف الأعيرة، ومع تراجع أسعار الذهب، تتجه أنظار الراغبين في الاستثمار والادخار إلى أسعار سبائك الذهب، باعتبارها من أبرز طرق الاستثمار في المعدن الأصفر على المدى الطويل، خاصة مع انخفاض المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية.

ويبحث الكثير من المواطنين حاليًا عن سعر سبيكة الذهب قبل اتخاذ قرار الشراء، خاصة الأوزان الصغيرة التي تبدأ من جرام واحد، إلى جانب السبائك الأكبر التي تصل إلى 100 جرام و250 جرامًا.

وفيما يلي نستعرض أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر، بداية من سبيكة 1 جرام وحتى سبيكة 250 جرامًا، وفق سعر الذهب عيار 24.

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام نحو 6971 جنيهًا.

وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام نحو 17427.50 جنيه.

وسجل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 34855 جنيهًا.

ووصل سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات إلى نحو 69710 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرامًا نحو 139420 جنيهًا.

وسجل سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا نحو 348550 جنيهًا.

وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام نحو 697100 جنيه.

ووصل سعر سبيكة الذهب وزن 250 جرامًا إلى نحو 1742750 جنيهًا.

وتُحسب هذه الأسعار وفق سعر الذهب عيار 24 المعلن، بينما يختلف السعر النهائي للسبيكة عند الشراء بحسب المصنعية والدمغة والتكاليف المضافة، والتي تختلف من شركة إلى أخرى ومن وزن لآخر.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6971 جنيهًا للجرام، 

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 6100 جنيه للجرام، 

فيما بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 5228 جنيهًا.

وبلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 4066 جنيهًا، 

وسجلت أونصة الذهب عيار 24 نحو 216822 جنيهًا، 

بينما بلغت أونصة الذهب عيار 21 نحو 189720 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب، وزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 48797 جنيهًا.

ومع استمرار تحركات الذهب صعودًا وهبوطًا في الأسواق العالمية والمحلية، تظل أسعار السبائك مرتبطة بشكل مباشر بحركة سعر الذهب عيار 24، الذي يمثل الأساس في احتساب قيمة السبائك الذهبية.

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