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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الجنيه الذهب يهبط إلى 48.8 ألف جنيه.. أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

سجلت أسعار الذهب في مصر مستويات جديدة خلال تعاملات اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، مع استمرار التراجع في الأسعار العالمية للمعدن الأصفر.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 48,800 جنيه، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6100 جنيه للشراء دون إضافة المصنعية.

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5229 جنيهًا، دون احتساب المصنعية والدمغة.

سعر الذهب عيار 21

سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6100 جنيه، بعدما كان قد بلغ نحو 6150 جنيهًا في مستهل تعاملات اليوم.

وتتراوح المصنعية على الذهب بين 3% و8% من سعر الجرام، بحسب نوع المشغولات والتصميم ومحل البيع.

سعر الذهب عيار 24

سجل الذهب عيار 24 نحو 6971 جنيهًا للجرام.

هبوط الأونصة عالميًا

وعالميًا، سجلت أونصة الذهب نحو 4103 دولارات، بعدما تراجعت بأكثر من 2%، في ظل الضغوط الناتجة عن تحركات الدولار وعوائد السندات الأمريكية.

وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، خاصة مع توقعات برفع الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام.

أسعار الذهب في مصر اليوم

  • عيار 18: 5229 جنيهًا
  • عيار 21: 6100 جنيه
  • عيار 24: 6971 جنيهًا
  • الجنيه الذهب: 48,800 جنيه
  • الأونصة عالميًا: 4103 دولارات
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