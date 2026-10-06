أسعار الذهب الان.. عيار 24 وصل 7015 جنيها

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر اهتماما متزايدا من جانب المواطنين والمستثمرين مع استمرار تحركات المعدن النفيس محليا وعالميا وتأثر السوق بعدد من المتغيرات الاقتصادية التي تنعكس على سعر الجرام بشكل مباشر.

ويبحث الراغبون في شراء الذهب عن أحدث الأسعار قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع سواء بغرض اقتناء المشغولات الذهبية أو الاستثمار في السبائك والجنيهات الذهبية باعتبار الذهب من أبرز أدوات الادخار التي يعتمد عليها المواطنون للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

الذهب

ويأتي عيار 21 في مقدمة الأعيرة الأكثر بحثا وتداولا داخل السوق المصرية نظرا لانتشاره في المشغولات الذهبية بينما يحظى عيار 24 باهتمام المستثمرين في السبائك بسبب ارتفاع درجة نقائه كما يشهد عيار 18 إقبالا واسعا على المشغولات ذات التصميمات الحديثة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم المستويات التالية وفقا لآخر تحديثات السوق.

عيار 24 سجل سعر بيع 7015 جنيها وسعر شراء 6970 جنيها.

عيار 21 سجل سعر بيع 6140 جنيها وسعر شراء 6100 جنيه.

عيار 18 سجل سعر بيع 5265 جنيها وسعر شراء 5230 جنيها.

عيار 14 سجل سعر بيع 4095 جنيها وسعر شراء 4065 جنيها.

الجنيه الذهب سجل سعر بيع 49120 جنيها وسعر شراء 48800 جنيه.

الأونصة بالجنيه سجلت سعر بيع 218260 جنيها وسعر شراء 216835 جنيها.

الأونصة بالدولار سجلت نحو 4134.45 دولارا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

يحتل سعر الذهب عيار 21 أهمية كبيرة لدى المواطنين في مصر باعتباره العيار الأكثر انتشارا في المشغولات الذهبية والأكثر استخداما في عمليات الشراء والادخار.

ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 6140 جنيها للبيع بينما يصل سعر الشراء إلى 6100 جنيه وفقا للأسعار المعلنة.

ولا يمثل سعر الجرام المعلن التكلفة النهائية عند شراء المشغولات الذهبية حيث تضاف إليه قيمة المصنعية والدمغة وأي رسوم أخرى مرتبطة بتصنيع المشغولة وهو ما يجعل السعر الذي يدفعه المستهلك مختلفا من قطعة إلى أخرى.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

يعد عيار 24 الأعلى من حيث درجة النقاء بين الأعيرة الذهبية المتداولة في السوق المصرية ويحظى باهتمام خاص من جانب المستثمرين والراغبين في شراء السبائك الذهبية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7015 جنيها للبيع و6970 جنيها للشراء.

ويرتبط تحرك عيار 24 بصورة وثيقة بالتغيرات التي تطرأ على سعر الأوقية عالميا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري إلى جانب حركة العرض والطلب في السوق المحلية.

الذهب

سعر الذهب عيار 18 اليوم

يواصل الذهب عيار 18 جذب شريحة كبيرة من المواطنين خاصة الباحثين عن المشغولات ذات التصميمات العصرية والمتنوعة التي تحظى بإقبال من الشباب.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5265 جنيها للبيع و5230 جنيها للشراء.

ويضاف إلى سعر الجرام عند شراء المشغولات قيمة المصنعية والدمغة وفقا لنوع المشغولة وتصميمها والجهة التي يتم الشراء منها.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

سجل الذهب عيار 14 نحو 4095 جنيها للبيع و4065 جنيها للشراء.

ويعد هذا العيار من الأعيرة الأقل نقاء مقارنة بعياري 21 و24 ويستخدم في بعض أنواع المشغولات الذهبية وفقا لتفضيلات المستهلكين وتصميمات المنتجات المتاحة في السوق.

سعر الجنيه الذهب اليوم

يحظى الجنيه الذهب باهتمام كبير من جانب المواطنين الراغبين في الادخار والاستثمار نظرا لارتباط قيمته بسعر الذهب عيار 21 واحتوائه على كمية محددة من الذهب.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 49120 جنيها للبيع و48800 جنيه للشراء.

وقد يختلف السعر النهائي للجنيه الذهب من مكان إلى آخر وفقا لتكاليف التصنيع والتداول وسياسة التاجر لذلك يفضل الاستفسار عن السعر النهائي قبل إتمام عملية الشراء.

أسعار الذهب بدون مصنعية

يختلف سعر الذهب المعلن للجرام عن السعر النهائي للمشغولات التي يحصل عليها المستهلك من محال الذهب حيث تضاف المصنعية والدمغة إلى قيمة الذهب الخام.

وتختلف قيمة المصنعية بحسب نوع المشغولة وتصميمها ودرجة دقة التصنيع ووزن القطعة كما يمكن أن تختلف من تاجر إلى آخر.

أما السبائك والجنيهات الذهبية فتتفاوت تكاليفها الإضافية وفقا للوزن والشركة المنتجة ونوع المنتج وتكاليف التصنيع والتداول.

ما العوامل التي تحدد أسعار الذهب في مصر

تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بمجموعة من العوامل المحلية والعالمية التي يمكن أن تؤدي إلى تغير الأسعار على مدار اليوم.

ويأتي سعر الأوقية في الأسواق العالمية ضمن أبرز العوامل المؤثرة في سعر الذهب محليا حيث تنعكس حركة المعدن النفيس عالميا على مستويات الأسعار داخل السوق المصرية.

كما يمثل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عاملا أساسيا في تحديد أسعار الذهب نظرا لأن الذهب يتم تسعيره عالميا بالدولار.

ويلعب العرض والطلب دورا مهما في حركة الأسعار حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع الإقبال على المشغولات والسبائك والجنيهات إلى زيادة الطلب بينما يؤثر ارتفاع المعروض أو زيادة عمليات البيع على حركة السوق.

أهم العوامل المؤثرة في أسعار الذهب عالميا

تتأثر أسعار الذهب العالمية بقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية حيث تؤثر تغيرات معدلات الفائدة في قرارات المستثمرين وتوجهاتهم بين الذهب والأصول الاستثمارية الأخرى.

كما ترتبط حركة الذهب بقوة الدولار الأمريكي حيث يمكن أن تؤثر تحركات العملة الأمريكية على تكلفة شراء الذهب في الأسواق العالمية وبالتالي على مستويات الطلب والأسعار.

وتحظى بيانات التضخم والنمو الاقتصادي ومؤشرات النشاط الاقتصادي في الاقتصادات الكبرى باهتمام أسواق الذهب إلى جانب التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي قد تدفع المستثمرين إلى زيادة الإقبال على المعدن النفيس باعتباره من الأصول التي يلجأ إليها البعض في أوقات ارتفاع المخاطر وعدم اليقين.

الذهب

متابعة أسعار الذهب اليوم في مصر

تظل أسعار الذهب قابلة للتغير وفقا لحركة الأسواق المحلية والعالمية لذلك يفضل للراغبين في الشراء أو البيع معرفة السعر المعلن وقت تنفيذ المعاملة والتأكد من قيمة المصنعية والدمغة وأي تكاليف إضافية.

ويظل عيار 21 الأكثر انتشارا في سوق المشغولات الذهبية في مصر بينما يحظى عيار 24 باهتمام المستثمرين في السبائك نظرا لارتفاع درجة نقائه ويتميز عيار 18 بتنوع المشغولات والتصميمات التي تصنع منه.