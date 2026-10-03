ثابت دون تغيير.. أشهر عيار ذهب في الصاغة الآن

يستمر ثبات سعر أشهر عيار ذهب استقرارا مع أول تعاملات له اليوم السبت 3-10-2026؛ علي مستوي محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لسعر الذهب

تضمن آخر تحديث لـ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6125 جنيها للشراء و 6075 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب استقرارا بمستهل تعاملات اليوم السبت؛ وسط حالة من الترقب داخل السوق المحلية

الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب أمس مقدار 25 جنيهًا جديدة علي مستوي تعاملات اليوم .

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث لسعر جرام الذهب 6125 جنيها.

عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7 آلاف جنيه للشراء و 6942 جنيها للبيع .

عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6416 جنيها للشراء و 6364 جنيها للبيع .

عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6125 جنيها للشراء و 6075 جنيها للبيع.

عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5250 جنيها للشراء و 5207 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 49 ألف جنيه للشراء و 48.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4130 دولار للشراء و 4130 دولار للبيع.

سعر الذهب في البورصات العالمية

استقرت أسعار الذهب ، اليوم ، لكنها ظلت في طريقها لتسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي، متأثرة بقوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة.

كما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية بحثًا عن مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي.

واستقر سعر الذهب خلال التعاملات الفورية عند 4184.45 دولار للأوقية، متراجعًا بأكثر من 2% منذ بداية الأسبوع، في المقابل ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% إلى 4214.70 دولار للأوقية.

واتجه الدولار الأمريكي لتسجيل مكاسب أسبوعية، مما يجعل المعادن المقومة بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 و30 عامًا أمس الخميس إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2002.

وكان اثنان من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أكدا هذا الأسبوع بصورة واضحة على نحو غير معتاد، ضرورة الحصول على مزيد من البيانات قبل اتخاذ قرار بشأن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية لشهر سبتمبر في وقت لاحق اليوم، بعدما أظهرت بيانات صدرت أول أمس الأربعاء أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع بأقل من المتوقع في أغسطس الماضي، كما كانت ضغوط الأسعار في الشهر السابق أكثر اعتدالًا مما أظهرته البيانات السابقة.

وتقيم الأسواق حاليًا احتمالًا يبلغ نحو 28% لرفع أسعار الفائدة هذا الشهر، مقابل نحو 70% في وقت سابق من الأسبوع، بينما لا يزال المتعاملون يرون احتمالًا يبلغ 82% لرفع الفائدة في ديسمبر المقبل، وعادةً ما تؤدي ارتفاعات تكاليف الاقتراض إلى تقليص جاذبية الذهب، نظرًا إلى أنه لا يدر عائدًا أو فائدة.

وفيما يتعلق بأسعار المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.5% إلى 61.18 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.6% إلى 1734.44 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.9% إلى 1,181.93 دولار. وكانت المعادن الثلاثة جميعًا تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية.