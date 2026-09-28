ذهب عيار 24 يخسر 130 جنيها بختام التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

واصل سعر الذهب في السوق المحلية تراجعه علي مدار التعاملات الصباحية اليوم الإثنين.

وسجل جرام الذهب عيار 24 تراجعا بقيمة 130 جنيها في الجرام الواحد ليسجل الآن نحو 6990 جنيها مقارنة 7120 جنيها بمستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين.

وعالميا هبط سعر الأوقية بنحو 3% ليصل إلى 4149.72 دولار.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في السوق المصرية خلال ختام التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026، وسط ترقب من المستهلكين والتجار لحركة الأسعار العالمية وتأثيرها على السوق المحلية.

أسعار الذهب بحسب العيارات

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، نحو 6990 جنيهًا للبيع و6930 جنيهًا للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في مصر، سعرًا قدره 6115 جنيهًا للبيع مقابل 6065 جنيهًا للشراء.

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 سعر بيع عند 5240 جنيهًا وسعر شراء عند 5200 جنيه.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 14 لنحو 4075 جنيهًا للبيع و4045 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وعلى صعيد الجنيه الذهب، الذي يعادل وزنه 8 جرامات من عيار 21، بلغ سعر البيع 48920 جنيهًا، فيما سجل سعر الشراء 48520 جنيهًا.

أسعار الأونصة عالميًا ومحليًا

وعالميًا، سجلت أونصة الذهب نحو 4149.72 دولار، فيما بلغ سعرها في السوق المحلية 217370 جنيهًا للبيع و215590 جنيهًا للشراء.

دولار الصاغة

وفيما يخص دولار الصاغة، وهو السعر الذي يعتمد عليه التجار في تسعير الذهب محليًا، فقد سجل 52.38 جنيه، مقابل 52.11 جنيه في البنوك، ما يعكس فارقًا محدودًا بين السعرين.

عوامل مؤثرة في أسعار الذهب

تخضع أسعار الذهب لتغيرات مستمرة على مدار اليوم بحسب حركة السعر العالمي وسعر صرف الدولار، كما أن الأسعار المعلنة لا تشمل المصنعية والدمغة، والتي تختلف من تاجر لآخر.