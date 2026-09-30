أستاذ دراسات إسرائيلية: واقعة طائرة فلاي دبي جاءت لنتنياهو على طبق من ذهب

قال الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، إن واقعة طائرة فلاي دبي جاءت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على طبق من ذهب، لإظهار ما وصفه بـ«بطولة مزيفة» أمام الإسرائيليين.

وأوضح عبود عبر قناة «صدى البلد» أن نتنياهو يسعى إلى استغلال الواقعة للظهور أمام الرأي العام الإسرائيلي باعتباره قائدًا يتحرك لحماية الإسرائيليين، مشيرًا إلى أن الموضوع منحه فرصة لإبراز هذا الدور والتأكيد على أنه يتابع ما يتعلق بأمنهم وسلامتهم.

وأضاف أن نتنياهو يحاول توظيف واقعة الطائرة في تقديم نفسه بصورة البطل أمام الإسرائيليين، وهو ما اعتبره عبود محاولة لإظهار بطولة مزيفة.