تمثال ذهبي عارٍ لترامب داخل البرلمان الأوروبي.. «الطاعون البرتقالي» يثير الجدل

شهد مقر البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج الفرنسية عرض عمل فني مثير للجدل يجسد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هيئة تمثال ذهبي عارٍ، حمل اسم «الطاعون البرتقالي»، في عمل فني ساخر ينتقد سياسات ترامب ومواقفه من قضايا البيئة والنظام الدولي.

ويبلغ ارتفاع التمثال نحو 2.4 متر، وهو من إبداع النحات الدنماركي يينس جالشيوته، الذي غطاه بالكامل بأوراق ذهب عيار 23 قيراطًا.

ويظهر ترامب في العمل الفني ممتطيًا كتفي رجل نحيل، بينما يحمل في إحدى يديه مضرب جولف، وبجواره كرة أرضية، فيما يمسك باليد الأخرى ميزانًا. وحمل العمل نقشًا على قاعدته يحمل عبارة «ملك الظلم»، في إشارة ساخرة إلى ما يراه الفنان من هيمنة القوى الكبرى وتأثيرها على النظام العالمي.

وقال جالشيوته إن العمل يمثل، من وجهة نظره، «صرخة ساخرة» احتجاجًا على سياسات ترامب تجاه البيئة، وما وصفه بالهجوم الأمريكي على التحول الأخضر والنظام العالمي القائم على القواعد.

وأوضح النحات أن التمثال لا يستهدف البرلمان الأوروبي بشكل مباشر، وإنما يوجه انتقاده إلى ما وصفه بمحاولات القوى الكبرى فرض الهيمنة والسيطرة على العالم وإعادة تشكيله بما يتوافق مع مصالحها.