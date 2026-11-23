أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال التشكيل الرسمي للفارس الأبيض استعدادا لمواجهة الجونة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، في اللقاء الذي يسعى خلاله أبناء ميت عقبة لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة كالتالي: مهدي سليمان في حراسة المرمى.

في خط الدفاع أحمد فتوح (13) ومحمود الونش (28) ومحمد إسماعيل (24) وعمر جابر (4).

وفي خط الوسط محمد شحاتة (17) وعبد الله السعيد (19) ومحمد حمدي (55).

بينما يقود خط الهجوم شيكو بانزا (81) وأحمد شريف (31) وعدي الدباغ (98).

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي وأحمد حسام ومحمود بنتايج ومحمد فرج وأحمد ربيع وآدم كايد ومعاذ إبراهيم وحسام أشرف وناصر منسي.

ويدخل الزمالك المواجهة بطموحات كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشواره في المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والجونة

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الجونة اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026 على استاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز حيث تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت ماكس (ON Sport Max) الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز على أن يتولى بلال علام مهمة التعليق على أحداث اللقاء.