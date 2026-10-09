إصابة شخصين في حادث تصادم بين نصف نقل وتريلا على طريق الداخلة بالوادي الجديد

أصيب شابان من مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، إثر حادث تصادم وقع مساء اليوم الجمعة، بين سيارة نصف نقل وشاحنة نقل ثقيل «تريلا»، عند الكيلو 90 من طريق الداخلة–منفلوط، في الاتجاه المؤدي إلى محافظة أسيوط، وجرى نقلهما إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.

تفاصيل الحادث

وقع حادث التصادم على الطريق الصحراوي الرابط بين الوادي الجديد وأسيوط.

وكشفت المعلومات الأولية عن إصابة شخصين، أحدهما استدعت حالته تحويله إلى مستشفى جامعة الأزهر بمحافظة أسيوط؛ لاستكمال العلاج.

وأوضحت البيانات الأولية، إصابة محمود أحمد محمد- 19 عامًا، مقيم بقرية الشيخ والي التابعة لمركز الداخلة، ومعتز حنفي عبدالعزيز - 21 عامًا، مقيم بقرية الهنداو التابعة للمركز ذاته.

وجرى نقل المصابين عقب حادث التصادم إلى مستشفى الداخلة العام؛ لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وسط متابعة حالتهما الصحية.