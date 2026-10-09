مصطفى بكري: الجيش المصري الذي حطم خط بارليف قادر على تكرار الإنجاز كل مرة

شدد الإعلامي مصطفى بكري، على قدرة القوات المسلحة المصرية على حماية أمن البلاد وصون أراضيها، مؤكدًا أن انتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر وتحطيمه خط بارليف أثبتا أن الاحتلال ليس قوة لا يمكن هزيمتها، وأن إرادة المصريين قادرة على تحقيق المستحيل.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن التصريحات المنسوبة إلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن سيناء لا يمكن فصلها عن الخطاب المتشدد الذي تتبناه أطراف في اليمين الإسرائيلي، والذي يتضمن مواقف تصعيدية تجاه مصر والقضية الفلسطينية.

وأكد بكري أن التاريخ العسكري المصري يقدم دليلًا واضحًا على قدرة القوات المسلحة على مواجهة التحديات، مستشهدًا بنجاح الجيش المصري في عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف خلال حرب أكتوبر 1973، واستعادة الثقة في قدرة مصر على الدفاع عن أرضها.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق أن أكد قدرة الجيش المصري على تكرار إنجازه التاريخي، قائلًا: «إذا كان الجيش المصري قدر يعملها مرة.. فهو قادر يعملها كل مرة».

وأوضح بكري أن استحضار تجربة حرب أكتوبر يحمل رسالة واضحة بشأن قوة الدولة المصرية وقدرة مؤسساتها على حماية الأمن القومي، مشددًا على أن ما حققته القوات المسلحة في الماضي يعكس حجم الاستعداد والتضحيات اللازمة للحفاظ على الوطن.

واختتم بكري بالتأكيد على أن سيناء ليست مجرد أرض، وإنما رمز للسيادة الوطنية والتضحيات التي قدمها المصريون، وأن الحفاظ عليها يظل جزءًا أساسيًا من مسؤولية الدولة تجاه شعبها وتاريخها.