قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة شخصين في حادث تصادم بين نصف نقل وتريلا على طريق الداخلة بالوادي الجديد
بنك التسويات الدولية.. تأثيرات تضخم أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب مع إيران ما تزال محدودة
مصطفى بكري: الرئيس السيسي استلم مصر خرابة وتعاني
بمشاركة 50 دولة و600 رامٍ ورامية.. مصر تفتتح كأس العالم للرماية في العاصمة الجديدة
رباعية أهلاوية في شباك الفتح.. ترينكاو يقود الأهلي لانتصار عريض بالدوري السعودي
تحذيرات من تسونامي في 8 دول عقب زلزال قوي قبالة سواحل بنما
جيش الاحتلال يعلن استهداف سوري على الحدود اللبنانية بتهمة التخطيط لهجمات بتوجيه إيراني
مصطفى بكري: الجيش المصري الذي حطم خط بارليف قادر على تكرار الإنجاز كل مرة
الطقس غدًا.. أمطار رعدية تهدد هذه المناطق بالسيول وتحذيرات من ضربات البرق
استعدادا لمباراة القمة.. انتظام شيكو بانزا وعدي الدباغ وآدم كايد في تدريبات الزمالك
إخلاء مدرستين يهوديتين في الولايات المتحدة بسبب تهديدات بوجود قنابل
الأعظم.. دخلة خاصة من جماهير النصر لدعم رونالدو بعد أزمته مع منتخب البرتغال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: الجيش المصري الذي حطم خط بارليف قادر على تكرار الإنجاز كل مرة

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
إسراء صبري

شدد الإعلامي مصطفى بكري، على قدرة القوات المسلحة المصرية على حماية أمن البلاد وصون أراضيها، مؤكدًا أن انتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر وتحطيمه خط بارليف أثبتا أن الاحتلال ليس قوة لا يمكن هزيمتها، وأن إرادة المصريين قادرة على تحقيق المستحيل.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن التصريحات المنسوبة إلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن سيناء لا يمكن فصلها عن الخطاب المتشدد الذي تتبناه أطراف في اليمين الإسرائيلي، والذي يتضمن مواقف تصعيدية تجاه مصر والقضية الفلسطينية.

وأكد بكري أن التاريخ العسكري المصري يقدم دليلًا واضحًا على قدرة القوات المسلحة على مواجهة التحديات، مستشهدًا بنجاح الجيش المصري في عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف خلال حرب أكتوبر 1973، واستعادة الثقة في قدرة مصر على الدفاع عن أرضها.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق أن أكد قدرة الجيش المصري على تكرار إنجازه التاريخي، قائلًا: «إذا كان الجيش المصري قدر يعملها مرة.. فهو قادر يعملها كل مرة».

وأوضح بكري أن استحضار تجربة حرب أكتوبر يحمل رسالة واضحة بشأن قوة الدولة المصرية وقدرة مؤسساتها على حماية الأمن القومي، مشددًا على أن ما حققته القوات المسلحة في الماضي يعكس حجم الاستعداد والتضحيات اللازمة للحفاظ على الوطن.

واختتم بكري بالتأكيد على أن سيناء ليست مجرد أرض، وإنما رمز للسيادة الوطنية والتضحيات التي قدمها المصريون، وأن الحفاظ عليها يظل جزءًا أساسيًا من مسؤولية الدولة تجاه شعبها وتاريخها.

الإعلامي مصطفى بكري القوات المسلحة أمن البلاد حرب أكتوبر خط بارليف السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة

تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي رسميًا.. الساعة 12:00 يوم جمعة تصبح 11:00 مساء

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم .. موعد اجتماع لجنة تسعير المحروقات

النائبة الراحلة أماني أبو سحلي

بعد وفاة النائبة أماني أبو سحلي..تعرف على مصير مقعدها الشاغر بمجلس النواب

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-10-2026.. عيار 21 الآن والجنيه الذهب

صورة أرشيفية

جالي اكتئاب|معلم يستغيث: تحولت لآلة لتصحيح التقييمات والواجبات و"مش لاحق أشرح"

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع ملحوظ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الفصائل المسلحة باليمن يدمرون طائرة ركاب في مطار الرياض

الفصائل المسلحة باليمن يدمرون طائرة ركاب في مطار الرياض

الابن المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

قرار نيابي عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة أبوه وأمه بطنطا

ترشيحاتنا

المتهم

حبس صانع محتوى 4 أيام لنشره مقاطع فيديو خادشة للحياء

المتهمين

خنافة ستات.. القبض على طرفى مشاجرة بالمنوفية

المتهم

معاه حشيش .. القبض على صانع محتوى نشر فيديوهات خادشة عبر صفحته

بالصور

بإطلالة الكلاسيكية العصرية.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

طريقة عمل الرز المعمر بالحمام في المنزل.. سر القوام الكريمي والوجه الذهبي

طريقة عمل الرز المعمر بالحمام
طريقة عمل الرز المعمر بالحمام
طريقة عمل الرز المعمر بالحمام

فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة.. تفاصيل أحدث ظهور لها

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

الكاكاو الخام.. 7 فوائد صحية قد تجعله مشروبك المفضل وتحذير من الأنواع المحلاة

فوائد غير متوقعة للكاكاو الخام
فوائد غير متوقعة للكاكاو الخام
فوائد غير متوقعة للكاكاو الخام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد