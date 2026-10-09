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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار نيابي عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة أبوه وأمه بطنطا

الابن المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا
الابن المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا
الغربية أحمد علي

أصدر رئيس نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم، قرار بحبس الابن المتهم  بإنهاء حياه والديه 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين الانتهاء من عرض جثمانهما علي الطب الشرعي والاطلاع علي التقارير الصادرة من الجهات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

قرار عاجل من النيابة 

وكانت قرية محلة مرحوم بمركز طنطا بمحافظة الغربية شهدت  واقعة العثور على جثتين للأب وزوجته في ظروف غامضة  عقب وفاتهما بنحو ثلاث ايام وكثفت الاجهزه الامنيه من جهودها لتحديد هوية مرتكب الواقعة وتشير المؤشرات الأولية للابن بارتكاب الواقعة إثر خلافات أسرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 


تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة العثور على جثتي الاب والام بطعنات غادرة داخل مسكنهما بقرية محلة مرحوم بنطاق دائرة المركز.

ردع مخالف للقانون 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طنطا برئاسة الرائد محمد خطاب وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم.

سقوط المتهم 


وبمواجهته المتهم اعترف بارتكاب الواقعة انتقاما من أسرته بسبب خلافات متكررة معهما.

عرض جهات التحقيق 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تحرك أمني حبس الابن المتهم قتل ايوه وامه بطنطا

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