قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إمساكية رمضان 2027 ومواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة
لأول مرة في المغرب.. إسرائيل تظهر رسميا في معرض مراكش للطيران
مصطفى كامل يكشف موقف نقابة الموسيقيين من فيديو عصام صاصا المتداول
مصطفى كامل يحسم الجدل حول فيديو عصام صاصا: اتخاذ القرار المناسب حال ثبوت صحته
شوط أول سلبي بين الاتحاد السكندري ووداي دجلة بكأس عاصمة مصر
الفرصة الأخيرة.. موعد غلق باب التقديم لحجز 25 ألف وحدة سكنية للإيجار التمليكي
الخارجية تكشف لصدى البلد حالة المواطنين المصريين المصابين في السعودية
التضامن: 10% خصم بمعرض الصناعات الريفية والبيئية بمناسبة ذكرى أكتوبر
الزمالك يهزم ميكيلي الإثيوبي 53 - 10 في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد
بعد نشر صدى البلد.. محافظ سوهاج يحيل واقعة تسلق الطلاب لسور مدرسة بساقلتة للتحقيق
زوجته تتعاطى المخدرات.. التضامن تنقذ أب و 5 أبناء مقيمين في الشارع
الصحة: حركة وطنية موحدة لمكافحة الأمراض غير السارية حتى 2030 عبر خريطة طريق واضحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أهالي قرية كفر ديما بالغربية يشيعون جثمان الأم ضحية نجلها في جنازة مهيبة .. صور

جنازة شعبية بالغربية
جنازة شعبية بالغربية
الغربية أحمد علي

شيع العشرات  من الأسر والعائلات بقرية كفر ديما بكفر الزيات بمحافظة الغربية منذ قليل جنازة الام ضحية نجلها في مشهد جنائزي مهيب عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بذات القرية وسط مشاركة جيرانها وأقاربها ودفنت بمقابر أسرتها  بمسقط رأسها .

جنازة مهيبة 

وافادت مصادر مقربة من اسرة الضحية أن الأب الزوج دفن بقريته بمسقط رأسه بنطاق محافظة المنوفية وعدم وجود عزاء بنطاق قرية محلة مرحوم بمركز طنطا .

تحرك جهات التحقيق 

من ناحية أخري قررت جهات التحقيق بالنيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم حجز الابن المتهم بإنهاء حياة والديه علي ذمة التحقيقات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة 

وكانت قرية محلة مرحوم بمركز طنطا بمحافظة الغربية شهدت  واقعة العثور على جثتين للأب وزوجته في ظروف غامضة  عقب وفاتهما بنحو ثلاثة أيام وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لتحديد هوية مرتكب الواقعة وتشير المؤشرات الأولية للابن بارتكاب الواقعة إثر خلافات أسرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

بداية القصة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة العثور على جثتي الأب والأم بطعنات غادرة داخل مسكنهما بقرية محلة مرحوم بنطاق دائرة المركز.


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

تحرك أمني عاجل 

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الاكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طنطا برئاسة الرائد محمد خطاب وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم.

ضبط الابن المتهم 


وبمواجهته المتهم اعترف بارتكاب الواقعة انتقاما من أسرته بسبب خلافات متكررة معهما.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية جنازة الام الضحية بقرية كفر ديما كفر الزيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تركوا الفرح واتجهوا للصلاة

تركوا الفرح واتجهوا للصلاة.. فيديو متداول يشعل تفاعل رواد السوشيال

محمود طاهر

محمد عبد الوهاب: أرض الأهلي بالتجمع الخامس تحركت 50 مترا من أجل عدم ظهور اسم محمود طاهر

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

الفراخ ارتفعت من جديد.. أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

الاهلي و الزمالك

جمال عبد الحميد يثير الجدل قبل القمة: الحكام وراء تفوق الأهلي على الزمالك

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل

محمود الخطيب

عضو الأهلي السابق: محمود طاهر أنجح من الخطيب على المستوى الإداري

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

تعليمات كنيسة

إلغاء ليلة الحنة والسيشن.. كنيسة بالمنيا تنشر تعليمات بشأن حفلات الزواج

ترشيحاتنا

اختراق أمني أمريكي إسرائيلي للداخل الإيراني

نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردني السابق: اختراق أمني أمريكي إسرائيلي للداخل الإيراني

البصل

رئيس بحوث البصل يحذر: أسعار البصل عند 30 جنيهًا حتى يناير.. وهذه أسباب الأزمة

عماد الدين حسين

عماد الدين حسين: كوريا الجنوبية من أسرع الدول نموا في العالم.. وعلاقتها بمصر استراتيجية

بالصور

ريهام عبد الغفور تتغزل في زوجها برسالة رومانسية

ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

لحم الحمام .. فوائد و فيتامينات للجسم لا تتوقعها

فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام

ابنة رانيا فريد شوقي تلفت الأنظار في أحدث ظهور

ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها
ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها
ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد