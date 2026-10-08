أهالي قرية كفر ديما بالغربية يشيعون جثمان الأم ضحية نجلها في جنازة مهيبة .. صور

شيع العشرات من الأسر والعائلات بقرية كفر ديما بكفر الزيات بمحافظة الغربية منذ قليل جنازة الام ضحية نجلها في مشهد جنائزي مهيب عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بذات القرية وسط مشاركة جيرانها وأقاربها ودفنت بمقابر أسرتها بمسقط رأسها .

جنازة مهيبة

وافادت مصادر مقربة من اسرة الضحية أن الأب الزوج دفن بقريته بمسقط رأسه بنطاق محافظة المنوفية وعدم وجود عزاء بنطاق قرية محلة مرحوم بمركز طنطا .

تحرك جهات التحقيق

من ناحية أخري قررت جهات التحقيق بالنيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم حجز الابن المتهم بإنهاء حياة والديه علي ذمة التحقيقات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وكانت قرية محلة مرحوم بمركز طنطا بمحافظة الغربية شهدت واقعة العثور على جثتين للأب وزوجته في ظروف غامضة عقب وفاتهما بنحو ثلاثة أيام وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لتحديد هوية مرتكب الواقعة وتشير المؤشرات الأولية للابن بارتكاب الواقعة إثر خلافات أسرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

بداية القصة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة العثور على جثتي الأب والأم بطعنات غادرة داخل مسكنهما بقرية محلة مرحوم بنطاق دائرة المركز.



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

تحرك أمني عاجل

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الاكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طنطا برئاسة الرائد محمد خطاب وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم.

ضبط الابن المتهم



وبمواجهته المتهم اعترف بارتكاب الواقعة انتقاما من أسرته بسبب خلافات متكررة معهما.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.