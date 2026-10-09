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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل 7 مسلحين في عملية أمنية في شمال غربي باكستان

مقتل 7 مسلحين في عملية أمنية في شمال غربي باكستان
مقتل 7 مسلحين في عملية أمنية في شمال غربي باكستان
أ ش أ

أعلنت مصادر أمنية في باكستان مقتل سبعة مسلحين إثر عملية نفذتها قوات الأمن في مقاطعة "شمال وزيرستان" بإقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد.

وأفادت المصادر - حسبما ذكرت قناة "سما تي في" الباكستانية اليوم الجمعة - بأن قوات الأمن شنت العملية استنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين في المنطقة.. مشيرة إلى أنه تم تدمير العديد من المخابىء التابعة للمسلحين، كما صادرت القوات كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزة المسلحين القتلى.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف بهذه العملية الأمنية الناجحة، كما أكد أن العمليات ضد المسلحين ستستمر حتى يتم القضاء على الإرهاب بشكل كامل من البلاد.

جدير بالذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان، وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".

مصادر أمنية في باكستان قوات الأمن في مقاطعة شمال وزيرستان بإقليم خيبر بختونخوا الواقع شمال غربي البلاد قناة سما تي في الباكستانية قوات الأمن شنت العملية استنادا إلى معلومات استخباراتية

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