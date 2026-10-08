الغربية.. ضبط 105 آلاف بيضة فاسدة داخل مزرعتين غير مرخصتين ببسيون

وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتصدي بكل حزم لأي محاولات لتداول المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تمكنت حملتان تموينيتان بقيادة المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، وبالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، من ضبط 105 آلاف بيضة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مزرعتين غير مرخصتين بدائرة مركز بسيون، قبل إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها في عمليات التصنيع والأعلاف.

حملات مرورية

وأسفرت الحملة الأولى عن ضبط 75 ألف بيضة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مزرعة غير مرخصة، بعد تجهيزها وفرمها تمهيدًا لإعادة استخدامها في إنتاج أعلاف، فيما تمكنت الحملة الثانية من ضبط 30 ألف بيضة فاسدة، إلى جانب 6 فرازات لفرز البيض وخلاطة تستخدم في فرم وسحق البيض.

ردع مخالفين

وتم التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات والعرض على جهات التحقيق المختصة، مع استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية لضبط أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.