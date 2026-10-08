الصدفة كشفت الجريمة.. الجيران يكتشفون وفاة الأب والأم بطعنات داخل منزلهما بطنطا عقب اتصال شقيقة الجاني.. وأمن الغربية يضبطه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط محمد نبيل الشربيني حاصل علي ليسانس حقوق، في منتصف العقد الثالث من عمره والمتهم بإنهاء حياة والديه بطعنات غادرة بواسطة أداة حادة عقب تعرضه للنوبة من الاضطرابات النفسية داخل مسكن الأسرة بقرية محلة مرحوم بنطاق مركز طنطا.

وفاة الأب والأم



وأفادت مصادر مقربة من جيران الأسرة الضحية، بأن اتصالات متعددة من شقيقة الجاني كانت وراء صدفة اكتشاف جريمته بعدما انقطع الاتصال بينهم وهو ما دفع الجيران إلي القلق وفتح أبواب شقتهما فوجدوا الأب والأم غارقين في دمائهما والابن مرتكب الجريمة في حالة انهيار نفسي وغير طبيعي.

الصدفة تكشف الجريمة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة العثور على جثتي الاب والام “نبيل الشربيني وزوجته” بطعنات غادرة داخل مسكنهما بقرية محلة مرحوم بنطاق دائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

تحميل فريق بحث جنائي

شكل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية والعميد سامح نجيده رئيس مباحث المديرية نظرا لخطورة الواقعة وضبط المتهم بارتكابها لعرضه على جهات التحقيق.

ضبط الابن العاق المتهم

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طنطا برئاسة الرائد محمد خطاب وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم.

اضطرابات نفسية

وبمواجهته المتهم اعترف بارتكاب الواقعة انتقاما من أسرته بسبب خلافات متكررة معهما.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.