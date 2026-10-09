برلماني: انتشار الكلاب الضالة في الشوارع ظاهرة تستلزم تحرك جاد

أكد النائب ياسر عرفة، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن انتشار الكلاب الضالة في الشوارع والميادين أصبح ظاهرة تستدعي التعامل معها بجدية، في ظل مخاوف المواطنين على سلامتهم، خاصة الأطفال وكبار السن، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة تضمن الحد من المخاطر والحفاظ على الصحة العامة.

وقال عرفة في تصريحات خاصة إن التعامل مع الظاهرة لا يجب أن يقتصر على التحركات المؤقتة أو الحلول التي لا تعالج أسباب المشكلة من جذورها، وإنما يتطلب رؤية واضحة تستند إلى بيانات دقيقة بشأن أعداد الكلاب الضالة وأماكن تجمعها، إلى جانب رصد حوادث العقر وتحديد المناطق الأكثر احتياجًا للتدخل.

وأضاف أن حماية المواطنين مسؤولية أساسية، وأن من حق كل أسرة أن تشعر بالأمان أثناء السير في الشوارع أو ذهاب أبنائها إلى المدارس، لافتًا إلى أهمية تكثيف جهود الجهات المختصة للتعامل مع التجمعات التي تمثل خطرًا على المارة، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين.

آليات مستدامة للحد من انتشار الكلاب الضالة

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة وضع آليات مستدامة للحد من انتشار الكلاب الضالة، تشمل تعزيز الرقابة البيطرية، والتوسع في الإجراءات الوقائية، ومتابعة تنفيذ التدابير اللازمة على أرض الواقع، مع الالتزام بالقانون والمعايير الإنسانية في التعامل مع الحيوانات.

وأكد عرفة أن نجاح أي تحرك في هذا الملف يتطلب تحديدًا واضحًا لمسؤوليات الجهات المعنية، والتنسيق فيما بينها، إلى جانب التوعية المجتمعية، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى شوارع أكثر أمانًا، وحلول عملية قابلة للتنفيذ تحقق التوازن بين حماية المواطنين والتعامل المسؤول مع الظاهرة.