برلماني: التجربة الكورية نموذجًا بارزًا للجمع بين التعليم والابتكار وحفظ الهوية

أكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الكوري لي جاي ميونغ، تعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر وجمهورية كوريا الجنوبية.

وأوضح “ الكمار” في تصريحات خاصة أن التجربة الكورية أصبحت نموذجًا بارزًا في الجمع بين التعليم والابتكار والتطور الاقتصادي والحفاظ على الهوية.

تعزيز الحوار بين الشعوب والحضارات

وأضاف عضو صناعة البرلمان أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الحضارات التاريخية تمثل جسورًا للتلاقي الإنساني يعكس رؤية مصرية راسخة تقوم على تعزيز الحوار بين الشعوب والحضارات، والاستفادة من التجارب الناجحة بما يخدم أهداف التنمية والسلام والاستقرار.

و أكد أن رؤية الرئيس السيسي للعلاقات المصرية الكورية تتجاوز الإطار الثنائي، لتؤكد أهمية بناء شراكات دولية فاعلة تسهم في مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق التنمية المستدامة، مع الحفاظ على الخصوصية الثقافية والحضارية لكل شعب.