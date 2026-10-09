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ردا على الشمالية.. كوريا الجنوبية تطلق أول اختبار لصاروخ فرط صوتي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ردا على الشمالية.. كوريا الجنوبية تطلق أول اختبار لصاروخ فرط صوتي

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أشرف الرئيس الكوري الجنوبي ​لي جيه-ميونج على أول ‌اختبار لإطلاق صاروخ فرط صوتي تم تطويره محليا، وفقا لما ​أورده مكتب الرئاسة .


وبحسب وكالة رويترز للأنباء فإن ⁠اختبار الصاروخ، وهو سلاح ​قادر على المناورة ويمكنه تغيير ​مساره أثناء التحليق، يأتي بعد أيام من إعلان كوريا الشمالية أن زعيمها ​كيم جونج أون، أشرف ​هو الآخر على اختبار صاروخ فرط ‌صوتي ⁠متوسط المدى.
 


وكتب لي في منشور على فيسبوك "نجح اليوم أول اختبار لإطلاق صاروخ فرط ​صوتي، الذي ​قمنا ⁠بتطويره باستخدام تقنياتنا الخاصة. وأنا فخور حقا ​بذلك".


ووصف المكتب الرئاسي ​الصاروخ ⁠الكوري الجنوبي بأنه "مكسب استراتيجي" للبلاد، مضيفا أنه قادر على ⁠ضرب ​الأهداف بشكل مفاجئ ​بفضل مسارات طيرانه غير المتوقعة وسرعته ​الفائقة

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