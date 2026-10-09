ردا على الشمالية.. كوريا الجنوبية تطلق أول اختبار لصاروخ فرط صوتي

أشرف الرئيس الكوري الجنوبي ​لي جيه-ميونج على أول ‌اختبار لإطلاق صاروخ فرط صوتي تم تطويره محليا، وفقا لما ​أورده مكتب الرئاسة .



وبحسب وكالة رويترز للأنباء فإن ⁠اختبار الصاروخ، وهو سلاح ​قادر على المناورة ويمكنه تغيير ​مساره أثناء التحليق، يأتي بعد أيام من إعلان كوريا الشمالية أن زعيمها ​كيم جونج أون، أشرف ​هو الآخر على اختبار صاروخ فرط ‌صوتي ⁠متوسط المدى.





وكتب لي في منشور على فيسبوك "نجح اليوم أول اختبار لإطلاق صاروخ فرط ​صوتي، الذي ​قمنا ⁠بتطويره باستخدام تقنياتنا الخاصة. وأنا فخور حقا ​بذلك".



ووصف المكتب الرئاسي ​الصاروخ ⁠الكوري الجنوبي بأنه "مكسب استراتيجي" للبلاد، مضيفا أنه قادر على ⁠ضرب ​الأهداف بشكل مفاجئ ​بفضل مسارات طيرانه غير المتوقعة وسرعته ​الفائقة