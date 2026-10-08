عماد الدين حسين: كوريا الجنوبية من أسرع الدول نموا في العالم.. وعلاقتها بمصر استراتيجية

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق» المصرية، إن رفع مستوى العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة يمثل تطورا إيجابيا، مؤكدا أن هذا المستوى من العلاقات يفتح المجال أمام تحقيق مكاسب على المستويين الثنائي والإقليمي.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن أهمية كوريا الجنوبية تنبع من كونها واحدة من أسرع الاقتصادات نموا، ومن الدول المرشحة للحفاظ على مكانة متقدمة بين الاقتصادات الكبرى عالميا، إلى جانب ما تتمتع به من قدرات متطورة في مجالات الصناعات العسكرية، والسيارات، والتكنولوجيا، والصناعات الثقافية.

وأشار إلى أن أهمية الشراكة تتضاعف بالنظر إلى مكانة مصر باعتبارها واحدة من أهم دول المنطقة العربية والشرق الأوسط، موضحا أن تعزيز التواصل بين البلدين في المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسية والتاريخية يمثل أهمية كبيرة.

وأضاف أن البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية بشأن رفع مستوى العلاقات بين البلدين يتضمن إجابات عملية عن طبيعة المجالات التي يمكن أن تشملها هذه الشراكة، وفي مقدمتها رفع مستوى العلاقات السياسية وتبادل الرؤى والمشاورات والأفكار بشأن التطورات في المنطقة العربية وشبه الجزيرة الكورية.

وأكد أن البلدين شددا على اهتمامهما بثقافة الحوار والاستقرار، مشيرا إلى أن مجال الدفاع يمثل كذلك أحد المحاور المهمة في الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأوضح أن المحور الثالث يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مع التركيز بصورة خاصة على التصنيع وتوطين الصناعات، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية تمتلك خبرات وإمكانات متقدمة في عدد من المجالات الصناعية.