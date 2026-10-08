قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البرلمان الأوروبي يضيف جماعة الإخوان إلى قائمة المنظمات الإرهـ ـابية
البرلمان الأوروبي يقر قرارًا لمواجهة نفوذ وتغلغل جماعة الإخوان الإرهابية
إمساكية رمضان 2027 ومواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة
لأول مرة في المغرب.. إسرائيل تظهر رسميا في معرض مراكش للطيران
مصطفى كامل يكشف موقف نقابة الموسيقيين من فيديو عصام صاصا المتداول
مصطفى كامل يحسم الجدل حول فيديو عصام صاصا: اتخاذ القرار المناسب حال ثبوت صحته
شوط أول سلبي بين الاتحاد السكندري ووداي دجلة بكأس عاصمة مصر
الفرصة الأخيرة.. موعد غلق باب التقديم لحجز 25 ألف وحدة سكنية للإيجار التمليكي
الخارجية تكشف لصدى البلد حالة المواطنين المصريين المصابين في السعودية
التضامن: 10% خصم بمعرض الصناعات الريفية والبيئية بمناسبة ذكرى أكتوبر
الزمالك يهزم ميكيلي الإثيوبي 53 - 10 في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد
بعد نشر صدى البلد.. محافظ سوهاج يحيل واقعة تسلق الطلاب لسور مدرسة بساقلتة للتحقيق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرمد الربيعي يهدد عيون الأطفال.. طبيب بالقصر العيني يحذر من الحكة وقطرات الكورتيزون

الرمد الربيعي
الرمد الربيعي
رحمة سمير

مع تغير الفصول، تزداد بعض مشكلات الحساسية التي تصيب العين، خاصة لدى الأطفال، وهو ما يستدعي الانتباه إلى الأعراض المبكرة وطرق الوقاية.

 وحذر الدكتور إيهاب عثمان، أستاذ طب وجراحة العيون بالقصر العيني – جامعة القاهرة، من مخاطر الرمد الربيعي والحكة المستمرة بالعين، موضحًا أن إهمال الحالة أو الاستخدام الخاطئ لبعض القطرات قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة على صحة العين.

طبيب عيون يكشف أعراض الرمد الربيعي لدى الأطفال

قال الدكتور إيهاب عثمان، خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، إن الرمد الربيعي ينتشر بصورة أكبر لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و13 عامًا، وتزداد حدة الأعراض خلال شهري مارس وأكتوبر.

وأوضح أن الحالة تظهر في صورة حكة شديدة بالعين وإفرازات مخاطية، مشيرًا إلى أنها ترتبط بالعوامل البيئية والحساسية، وليس بتناول أطعمة بعينها.

الصحة تحذر من 5 أعراض للإصابة بمرض الرمد الربيعي

الحكة المستمرة قد تهدد القرنية

وحذر أستاذ طب وجراحة العيون من الاستمرار في حك العين، مؤكدًا أن الحكة المتكررة والمستمرة قد تؤدي إلى مشكلات ومضاعفات في العين، من بينها القرنية المخروطية، كما قد ترتبط بعض المضاعفات أو طرق العلاج غير الصحيحة بارتفاع ضغط العين والمياه البيضاء.

وشدد على خطورة استخدام قطرات العين التي تحتوي على الكورتيزون دون إشراف طبي، لما قد تسببه من مضاعفات خطيرة عند استخدامها بشكل خاطئ أو لفترات غير مناسبة.

نصائح لحماية الأطفال من حساسية العين

وأكد عثمان أهمية تقليل تعرض الأطفال لأشعة الشمس خلال الفترة من 10 صباحًا وحتى 2 ظهرًا، مع الحرص على ارتداء النظارات الشمسية والقبعات عند الخروج، خاصة في فترات التعرض القوي لأشعة الشمس.

تعرف على أعراض الرمد الربيعى لدى الأطفال - مجلة طبيبك الخاص

قاعدة الـ20 ثانية لحماية العين من الشاشات

وفيما يتعلق باستخدام الأجهزة الإلكترونية، نصح أستاذ طب وجراحة العيون بأخذ استراحة لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة مع النظر إلى مسافة بعيدة، للمساعدة في تقليل إجهاد وجفاف العين.

وأشار إلى إمكانية استخدام القطرات المرطبة الخالية من المواد الحافظة عند الحاجة، بحسب الحالة وتوجيه الطبيب.

فحص قاع العين ضروري للأطفال المبتسرين

وفي تحذير آخر، شدد الدكتور إيهاب عثمان على أهمية فحص قاع العين للأطفال المبتسرين داخل الحضانات، خاصة من يقل وزنهم عن 1.5 كيلوجرام أو يولدون قبل الأسبوع الـ32 من الحمل.

وأوضح أن الفحص يجب أن يتم بعد أربعة أسابيع من الولادة، لاكتشاف أي تغيرات مبكرة في العين والتعامل معها قبل أن تتطور إلى مضاعفات قد تهدد القدرة على الإبصار.

الرمد الربيعي.. موسم انتشاره حاليًا وزيارة الطبيب ضرورية في هذه الحالة | المصري اليوم

وتبقى سرعة اكتشاف أعراض حساسية العين لدى الأطفال، وتجنب فرك العين، والابتعاد عن استخدام القطرات الطبية دون وصفة، من أهم خطوات الحفاظ على صحة العين. كما يمثل الفحص المبكر للأطفال المبتسرين عاملًا أساسيًا لاكتشاف مشكلات الشبكية في الوقت المناسب وتقليل مخاطر فقدان البصر.

الرمد الربيعي الأطفال الكورتيزون الحكة صحة العين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تركوا الفرح واتجهوا للصلاة

تركوا الفرح واتجهوا للصلاة.. فيديو متداول يشعل تفاعل رواد السوشيال

محمود طاهر

محمد عبد الوهاب: أرض الأهلي بالتجمع الخامس تحركت 50 مترا من أجل عدم ظهور اسم محمود طاهر

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

الفراخ ارتفعت من جديد.. أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

الاهلي و الزمالك

جمال عبد الحميد يثير الجدل قبل القمة: الحكام وراء تفوق الأهلي على الزمالك

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل

محمود الخطيب

عضو الأهلي السابق: محمود طاهر أنجح من الخطيب على المستوى الإداري

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

تعليمات كنيسة

إلغاء ليلة الحنة والسيشن.. كنيسة بالمنيا تنشر تعليمات بشأن حفلات الزواج

ترشيحاتنا

أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

بفستان جريء..أحدث ظهور لـ ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

محمد الحلو وتامر عبد المنعم

محمد الحلو وتامر عبدالمنعم يشهدان الاستعدادات النهائية لاحتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر على مسرح البالون

اصلاح الشعر

غير متوقع.. زيت طبيعي يصلح الشعر ويزيده نعومة وصحة

بالصور

ريهام عبد الغفور تتغزل في زوجها برسالة رومانسية

ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

لحم الحمام .. فوائد و فيتامينات للجسم لا تتوقعها

فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام

ابنة رانيا فريد شوقي تلفت الأنظار في أحدث ظهور

ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها
ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها
ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد