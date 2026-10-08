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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اليوم العالمي للبصر.. نصائح وإرشادات للحفاظ على صحة العين

صحة العين
صحة العين
شيماء جمال

قال الدكتور إيهاب عثمان أستاذ طب وجراحة العيون بالقصر العيني جامعة القاهرة إن بداية فصل الشتاء تشهد انتشاراً لموسم الحساسية حيث تتسبب الأشعة فوق البنفسجية الضارة في إصابة الأطفال (من عمر 7 إلى 13 عاماً) بالرمد الربيعي والذي تزداد حدته في شهري مارس وأكتوبر.

​وأضاف خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن هذه الحساسية تظهر في صورة حكة شديدة بالعين وإفرازات مخاطية، مؤكداً أنها لا تنتج عن تناول بعض الأطعمة بل عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية، موضحاً أن هذه الحالة تزول عادةً عند الوصول لمرحلة البلوغ.

​وأكد على ضرورة تجنب تعريض الأطفال للشمس خلال الفترة من الساعة 10 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع الحرص على ارتداء النظارات الشمسية والقبعات عند الخروج، محذراً من أن الحكة المستمرة قد تؤدي إلى الإصابة بالقرنية المخروطية وضغط العين (الجلوكوما) أو المياه البيضاء، خاصة عند الاستخدام الخاطئ للقطرات التي تحتوي على الكورتيزون دون إشراف طبي.

كما أشار إلى أهمية أخذ استراحة لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة والنظر إلى مسافات بعيدة عند استخدام الشاشات والأجهزة الإلكترونية للحد من جفاف العين، مستعرضاً أهمية استخدام القطرات المرطبة الخالية من المواد الحافظة.

​واختتم عثمان حديثه مشدداً على ضرورة إجراء فحص قاع العين للأطفال المبتسرين في الحضانات (من هم أقل من كيلو ونصف أو ولدوا قبل الأسبوع 32) بعد أربعة أسابيع من ولادتهم، للوقاية من التغيرات التي قد تؤدي إلى الفقدان الكلي للبصر.

اليوم العالمي للبصر صحة العين العين موسم الحساسية الحساسية الأطفال صباح الخير يا مصر

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