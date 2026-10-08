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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سوريا تدين الإعتداءات على ‏منشآت حيوية وأعيان مدنية في السعودية

سوريا تدين الإعتداءات على ‏منشآت حيوية وأعيان مدنية في السعودية
سوريا تدين الإعتداءات على ‏منشآت حيوية وأعيان مدنية في السعودية
أ ش أ

 أدانت سوريا بأشد العبارات، الاعتداءات الأخيرة التي شنتها ميليشيا الحوثي، والتي استهدفت ‌‏منشآت حيوية وأعياناً مدنية في المملكة العربية السعودية، ولا سيما مطاري أبها والملك خالد ‏الدوليين، وأسفرت عن سقوط عدد من ‏الضحايا وإصابة آخرين.‏

وقالت وزارة الخارجية و شؤون المغتربين السورية ،في بيان اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إن استهداف المنشآت والمرافق ‏المدنية، وتعريض حياة المدنيين للخطر، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقواعد والمواثيق ‏ذات الصلة، ويشكل تهديداً مباشراً لأمن المملكة والمنطقة عموماً.‏

وأوضحت الخارجية السورية، أن سوريا تجدد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها ‏إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها واستقرارها، وصون سلامة ‏مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدة رفض سوريا الكامل لكل أشكال الاعتداءات على أراضي المملكة وكل ‏ما من شأنه تعريض أمن المنطقة واستقرارها للخطر.

وأعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر ‏الضحايا والشفاء العاجل لجميع المصابين.

ميليشيا الحوثي منشآت حيوية المملكة العربية السعودية مطاري أبها والملك خالد ‏الدوليين سقوط عدد من الضحايا

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