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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: جولة الرئيس الآسيوية تفتح آفاقا جديدة للشراكة الاقتصادية والاستثمارية

داليا الأتربي
داليا الأتربي
محمد الشعراوي

أكدت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، أن الجولة الآسيوية للرئيس عبد الفتاح السيسي التي تشكل كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا  تعكس حرص الدولة المصرية على تنويع شراكاتها الدولية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مختلف دول العالم، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد المصري، ويدعم فرص جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الدولية.

وقالت الأتربي- في تصريح اليوم - إن التحركات المصرية لتعزيز العلاقات مع الدول الآسيوية تمثل فرصة مهمة لتوسيع مجالات التعاون المشترك، لا سيما في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية، إلى جانب تشجيع الاستثمارات المشتركة، والاستفادة من الخبرات والتجارب التنموية للدول الشريكة.

وأضافت أن أهمية هذه الجولة لا تقتصر على تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية، وإنما تمتد إلى بناء شراكات اقتصادية طويلة الأجل، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، ويعزز قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

 مقومات استثمارية واعدة

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر تمتلك مقومات استثمارية واعدة، في مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وشبكة اتفاقياتها التجارية، وتطور بنيتها التحتية، فضلًا عن المشروعات القومية التي أسهمت في تهيئة بيئة الأعمال وتوفير فرص متنوعة أمام المستثمرين الأجانب.

وشددت على أن المرحلة الحالية تتطلب البناء على نتائج التحركات الخارجية للرئيس، وتحويل الاتفاقيات والتفاهمات إلى مشروعات استثمارية وشراكات إنتاجية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وتسهم في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات.

واختتمت الدكتورة داليا الأتربي تصريحاتها بالتأكيد على أن تنويع الشراكات الدولية والانفتاح على الأسواق الآسيوية يمثلان فرصة لتعزيز مكانة مصر الاقتصادية، وترسيخ قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي.

داليا الأتربي الدكتورة داليا الأتربي مجلس الشيوخ الجولة الآسيوية

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