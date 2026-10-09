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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية تنعى عمة النائب ضياء الدين داوود

النائب ضياء الدين داوود
النائب ضياء الدين داوود
محمد الشعراوي

نعت الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد أبو العينين، ببالغ الحزن والأسى، السيدة سناء محمد عبد الوهاب، عمة النائب ضياء الدين داوود.

الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية تنعى عمة النائب ضياء الدين داوود

وتقدمت الهيئة البرلمانية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى النائب ضياء الدين داوود وأسرة الفقيدة وذويها، داعية المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.

واختتمت الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية نعيها بالدعاء للفقيدة بالرحمة والمغفرة، ولأسرتها بالصبر والاحتساب.

حزب الجبهة الوطنية مجلس النواب النواب محمد أبو العينين ضياء الدين داوود

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