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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

لمواجهة أزمة الكلاب الضالة.. برلمانية تطالب بالتعقيم والتطعيم والإيواء

النائبة أميرة فؤاد
النائبة أميرة فؤاد
محمد الشعراوي

أكدت النائبة أميرة فؤاد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، ضرورة وضع حلول عملية للتعامل مع أزمة الكلاب الضالة، من خلال نقلها إلى شلاتر بعيدة عن المناطق السكنية، مع تعقيمها وتطعيمها، بما يحقق سلامة المواطنين ويحافظ على التعامل الإنساني مع الحيوانات.

وشددت في تصريحات خاصة على أن انتشار الكلاب الضالة في الشوارع، خاصة بالقرب من المدارس والمناطق السكنية، أصبح مصدر قلق لعدد كبير من المواطنين، في ظل الشكاوى المتعلقة بمطاردة المارة وتعرض بعض الأشخاص، بينهم أطفال، لحوادث العقر.

وأكدت أميرة فؤاد أن الهدف من إثارة الملف هو الوصول إلى حل حقيقي للأزمة، يضمن قدرة المواطنين على التحرك في الشوارع بأمان، نافية المطالبة بقتل الكلاب أو تسميمها.

 التعامل مع الظاهرة

وأضافت أن التعامل مع الظاهرة يتطلب تحركًا من الجهات المعنية، ووضع آلية واضحة للتعامل مع تجمعات الكلاب، إلى جانب الاهتمام ببرامج التعقيم والتطعيم والإيواء، بما يسهم في الحد من التكاثر والسيطرة على الأعداد بصورة منظمة.

وأوضحت انها قد تقدمت في يونيو الماضي بسؤال برلماني إلى الحكومة بشأن مستجدات خطة الدولة للتعامل مع الكلاب الضالة، ومدى جاهزية منظومة التعقيم والإيواء والحماية الصحية، مطالبة بتوضيح الإجراءات المتخذة لمواجهة المخاطر الصحية المرتبطة بالظاهرة.

أميرة فؤاد لجنة الشؤون الصحية أزمة الكلاب الضالة المناطق السكنية

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