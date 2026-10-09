من الشورى للنواب.. أبرز المعلومات عن النائب الراحل عبدالسلام الخضراوي

توفي المهندس عبدالسلام الخضراوي، عضو مجلس النواب السابق عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بعد صراع مع المرض، تاركًا مسيرة سياسية وبرلمانية امتدت لسنوات، تنقل خلالها بين مجلس الشورى ومجلس النواب.

أبرز المعلومات عن الراحل عبدالسلام الخضراوي

وفي هذا السياق، نستعرض أبرز المعلومات عن الراحل عبدالسلام الخضراوي ومسيرته البرلمانية:

بدأ عبدالسلام الخضراوي مسيرته النيابية بعضوية مجلس الشورى عام 2007، ممثلًا لدائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

واصل الخضراوي مسيرته في العمل السياسي، وفاز بعضوية مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة في انتخابات عام 2015.

خاض الراحل انتخابات مجلس النواب عام 2020، مواصلًا حضوره في المشهد السياسي والبرلماني بالدائرة.

ارتبط اسم الخضراوي بالتمثيل النيابي لدائرة شبرا الخيمة على مدار سنوات، من خلال مشاركته في العمل البرلماني بمجلس الشورى ثم مجلس النواب.

رحل المهندس عبدالسلام الخضراوي بعد صراع مع المرض، لتنتهي مسيرة سياسية وبرلمانية امتدت لسنوات في محافظة القليوبية.

وتُعد مسيرة عبدالسلام الخضراوي البرلمانية، التي بدأت بمجلس الشورى ثم استكملت داخل مجلس النواب، أبرز المحطات في مشواره السياسي ممثلًا لدائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.