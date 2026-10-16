بينها قطر والإمارات.. سفارة أمريكا بالسعودية تنشر تنبيه أمني بشأن مطارات المملكة و5 دول عربية

أصدرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة العربية السعودية، تنبيهًا أمنيًا حذرت فيه المواطنين الأمريكيين من المخاطر المحتملة المرتبطة بالسفر عبر المطارات السعودية، في أعقاب هجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مطارات في المملكة.

واشنطن تحذر رعاياها في السعودية

ودعت السفارة المواطنين الأمريكيين عبر صفحتها على منصة إكس إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة ضمن التنبيهات الوطنية التي تبثها المديرية العامة للدفاع المدني السعودي عبر الهواتف المحمولة.

وأوضحت السفارة أن الموظفين الحكوميين الأمريكيين العاملين في السعودية يحتاجون إلى تصريح خاص من رئيس البعثة الأمريكية لاستخدام أي مطار داخل المملكة، وذلك في أعقاب الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة الأخيرة على المطارات.

وأشارت إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني السعودية مددت تعليق العمليات في مطار الملك خالد الدولي بالرياض حتى 17 أكتوبر الجاري، في حين يواصل مطارا الملك عبدالعزيز الدولي في جدة والملك فهد الدولي في الدمام العمل، مع تسجيل بعض التأخيرات وإلغاء عدد من الرحلات.

وحذرت السفارة المواطنين الأمريكيين من احتمال تعرض المطارات لهجمات، وإغلاق المجال الجوي، وإلغاء الرحلات الجوية، وحدوث اضطرابات في حركة السفر، داعيةً إلى توخي أقصى درجات الحذر عند استخدام المطارات السعودية.

كما أوصت المسافرين بالتحقق من حالة رحلات المغادرة مباشرةً لدى شركات الطيران والمطارات، مشيرةً إلى أن السيارات الخاصة والقطارات والحافلات قد توفر بدائل للسفر الجوي من السعودية وإليها.

ووفرت السفارة روابط لعدد من وسائل النقل التي يمكن الاستعانة بها، وهي الخطوط الحديدية السعودية (SAR)، وشركة «SAT Transportation»، والشركة السعودية للنقل الجماعي «سابتكو»، مع التأكيد على ضرورة التحقق مباشرةً من مقدمي الخدمات بشأن مواعيد الرحلات ومدى توافرها.

وفي السياق ذاته، ذكرت السفارة أن المطارات الدولية في الدول المجاورة، وهي البحرين والأردن وسلطنة عُمان وقطر والإمارات العربية المتحدة، لا تزال تعمل، داعيةً المسافرين إلى التأكد من حالة التشغيل مباشرةً لدى المطارات المعنية.

تحذير من التصوير والنشر

وفي تحذير منفصل، لفتت السفارة إلى استمرار وزارة الداخلية السعودية في التحذير من أن «تصوير المعلومات المتعلقة باعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة ومواقع سقوطها أو نشرها أو مشاركتها يعرّض مرتكبي ذلك للمساءلة القانونية».

وأوضحت أن مواطنين أمريكيين تعرضوا للاحتجاز لعدم الالتزام بهذه اللوائح، بما في ذلك التقاط صور للمباني الحكومية والمطارات ومواقع سقوط المقذوفات.

وأكدت السفارة أن الزوار والمقيمين في المملكة العربية السعودية يخضعون للقوانين المحلية المعمول بها.

ودعت السفارة المواطنين الأمريكيين إلى متابعة التنبيهات الأمنية الصادرة عنها والالتزام بالتعليمات الرسمية، في ظل التطورات الأمنية وتأثيراتها المحتملة على حركة الطيران والتنقل داخل المملكة.