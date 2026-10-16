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تحذير من زلزال بقوة 9.9 ريختر.. اليابان تعتذر بعد إثارة هلع المواطنين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحذير من زلزال بقوة 9.9 ريختر.. اليابان تعتذر بعد إثارة هلع المواطنين

وكالة الأرصاد اليابانية تصدر إنذار خاطيء بوقوع أقوى زلزال في التاريخ
وكالة الأرصاد اليابانية تصدر إنذار خاطيء بوقوع أقوى زلزال في التاريخ
خاطر عبادة

أثارت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حالة من الهلع في أنحاء البلاد اليوم، بعدما أرسلت تحذيراً عاجلاً من زلزال غير مسبوق بقوة 9.9 درجة على مقياس ريختر، قبل أن تعود وتلغيه وتقدم اعتذاراً رسمياً.

وفقا لصحيفة ميرور البريطانية، بدأت الواقعة عند الساعة 12:36 ظهراً بالتوقيت المحلي، حين أبلغت الوكالة السكان بوقوع زلزال هائل في جزر الكوريل بقوة 9.9 درجة، محذرة من أن هزات قوية ستضرب مناطق هوكايدو وتوهوكو وكانتو. 

8 دقائق من الرعب

ووصل التنبيه إلى الملايين عبر الهواتف وأنظمة الإنذار في تمام الساعة 12:40 (الرابعة فجراً بتوقيت بريطانيا).

ولم تمر سوى 8 دقائق حتى تراجعت الوكالة عن التحذير، وألغته رسمياً عند الساعة 12:48، ثم عقدت مؤتمراً صحفياً في الثانية ظهراً لطمأنة المواطنين.
وأكدت الوكالة أن ما حدث كان خطأ في قراءة البيانات من قبل نظام الإنذار المبكر، موضحة أن الزلزال الفعلي كان بقوة 6.9 درجة قرب شبه جزيرة كامتشاتكا عند الساعة 12:39، فيما سجلت هزة ضعيفة بقوة درجة واحدة فقط في هاكوداته بهوكايدو، دون أي اهتزاز قوي أو خطر لحدوث تسونامي.

وقال أياكي كايتو، رئيس قسم مراقبة الزلازل في الوكالة: "نعتذر بصدق عن الإزعاج الذي لحق بالجمهور"، مشيراً إلى أن التحقيق لا يزال جارياً لمعرفة السبب الدقيق للخلل.

زلزال بقوة 9 ريختر اليابان إنذار خاطيء بوقوع زلزال وكالة الأرصاد اليابانية

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