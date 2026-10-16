السادة والمطرّز.. نجمات خطفن الأنظار باللون الأسود في مهرجان الجونة السينمائي

حرص عدد كبير من الفنانات حضور افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته التاسعة عام 2026، كما حرصت الفنانات على ارتداء الفساتين الجذابة واللافته التي تكشف عن جمالهن باللون الأسود .

فنانات تألقن باللون الأسود على السجادة الحمراء

إطلالة منى زكي

أطلت الفنانة منى زكي، بفستان منفوش لافت، وجاء الفستان باللون الأسود والفضي مع تصميم عصري يخطف الانظار ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد منى زكي، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار اللون الاسود ، كما اختارت أحمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

إطلالة اسماء جلال

أطلت اسماء جلال، مرتديه فستان طويل وناعم باللون الأسود، وجاء الفستان بتصميم ناعم دون أكمام ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

كما فضلت اسماء جلال، أن تترك خصلات شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع وضع لمسات رقيقة من المكياج ليتناسب مع ظهورها اللافت.

إطلالة ياسمينا العبد

أطلت ياسمينا العبد، مرتديه فستان طويل باللون الأسود والذهبي، وجاء الفستان بتصميم منفوش ناعم مع فيونكة على الخصر لتكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ياسمينا العبد، في المكياج على اللون الاسود ليبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني اللامع ليبرز جمال أنوثتها.

أروى جودة

تألقت أروى جودة، مرتديه فستان طويل باللون الاسود، وجاء تصميم الفستان من الشيفون والقطيفه ليكشف عن رشاقتها وجمالها .

ومن الناحية الجمالية تعتمد أروى جودة، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج الناعم ليبرز جمال أنوثتها