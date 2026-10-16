لوك كاجوال.. أيتن عامر تخطف الأنظار

نشرت الفنانة آيتن عامر، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة.

إطلالة آيتن عامر

ظهرت آيتن عامر، مرتديه بنطال جينز كاجوال باللون الازرق الفاتح، ومرتديه معه توب بسيط باللون الازرق ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت آيتن عامر، تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها .

ومن الناحية الجمالية تعتمد آيتن عامر ، في المكياج على اللون الاسود ليبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي اللامع ليبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة آيتن عامر