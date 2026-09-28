آيتن عامر تتألق بأحدث إطلالة على فيسبوك

شاركت الفنانة آيتن عامر، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتألقت آيتن عامر بإطلالة كاجوال بفستان انيق يبرز رشاقتها واعتمدت على لوك ميك اب وتسريحة شعر مرتبة.

وكشفت الفنانة آيتن عامر عن استعدادها للمشاركة في موسم دراما رمضان 2027 من خلال مسلسل جديد، مؤكدة أنها ستعلن عن تفاصيل العمل خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها تبحث عن فكرة مختلفة تتناول إحدى قضايا المرأة بطريقة جديدة ولم يتم طرحها من قبل.

وتحدثت آيتن عامر عن عدد من الملفات المتعلقة بمسيرتها الفنية، إلى جانب موقفها من قضايا المرأة وشائعات مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنها أصبحت أكثر حرصًا في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بالتعبير عن آرائها الشخصية أمام الجمهور.