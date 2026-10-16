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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عبد العاطي يبحث مع وزير المالية القطري تعزيز الاستثمارات القطرية في مصر

وزير الخارجية يلتقي وزير المالية القطري … ويبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
وزير الخارجية يلتقي وزير المالية القطري … ويبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
فرناس حفظي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦،  علي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية والاستثمارية بين البلدين، وتكثيف التنسيق المشترك في إطار المؤسستين الدوليتين.

أشاد الوزيران خلال اللقاء بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من تطور في مختلف مجالات التعاون. وتناولا  سبل تعزيز الاستثمارات القطرية في السوق المصرية، خاصة في قطاعات البنية التحتية واللوجستيات والطاقة، وبحثا فرص توسيع الشراكات الاستثمارية بين الجانبين، وتعظيم الاستفادة من أدوات مؤسسة التمويل الدولية لتوفير التمويل والضمانات اللازمة وحشد الاستثمارات الخاصة، خاصة في مجالات التمويل المناخي والاستثمارات الخضراء ومشروعات البنية التحتية، بما يسهم في دعم أولويات التنمية الاقتصادية في مصر وتعزيز دور القطاع الخاص.

كما بحث الوزيران التطورات الإقليمية الراهنة وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة، مؤكدين ضرورة خفض التصعيد واحتواء التوترات ومنع اتساع دائرة الصراع، وتكثيف الجهود الرامية إلى تفعيل المسارات السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات القائمة. وشددا كذلك على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمات الإقليمية، في ضوء ما تفرضه من ضغوط على أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد، وما ينتج عنها من ارتفاع تكاليف الاستيراد وتزايد الضغوط على اقتصادات المنطقة، مؤكدين ضرورة مواصلة العمل المشترك للحد من آثار هذه التحديات ودعم الاستقرار الاقتصادي.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي علي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري الاجتماعات السنوية صندوق النقد الدولي بانكوك

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