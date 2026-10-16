قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقدم السحب باتجاه القاهرة.. أمطار تضرب الأجواء بعد ساعات| الطقس
رغيف خبز يقطف حياة صانعه.. مقتـ.ل فران على يد زميله بمنشأة ناصر
الطماطم المجففة بـ6000 دولار للطن.. نقيب الفلاحين يكشف مكاسب التصنيع الزراعي
عبد العاطي يبحث مع وزير المالية السوري تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي.. ويستعد لزيارة دمشق
عبد العاطي يبحث مع وزير المالية القطري تعزيز الاستثمارات القطرية في مصر
ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026
60 مليار دولار .. العراق تكشف عن حجم خسائرها من الحرب الأمريكية ضد إيران
مغازلا زوجته| عمرو يوسف يشيد برقي وأناقة مهرجان الجونة السينمائي: ياريتني كنت معاهم
وزير الخارجية: مصر تدعم استثمارات القطاع الخاص في المعادن لتعزيز التصنيع وخلق فرص عمل
ضوابط القبول والامتحانات بنظام «البكالوريا المصرية».. تعرف على مواعيد المحاولات ورسومها
مأساة في الهرم.. مصرع رضيع سقط من الطابق الخامس
مصر و18 دولة تدين افتتاح كولومبيا سفارتها في القدس وتطالبها بالتراجع عن القرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية: مصر تدعم استثمارات القطاع الخاص في المعادن لتعزيز التصنيع وخلق فرص عمل

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة
فرناس حفظي

شارك الدكتور  بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦، في فعالية نظمها البنك الدولي تحت عنوان "حشد رأس المال الخاص للتنمية المسؤولة للمعادن"، حيث ألقى كلمة استعرض خلالها فرص تعزيز دور التمويل الخاص في تطوير قطاع المعادن في مصر، والجهود المبذولة لجذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، بما يسهم في تحويل الثروات المعدنية إلى نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز التصنيع وخلق فرص العمل.

وأكد وزير الخارجية في كلمته على الاهتمام الذي يحظى به قطاع التعدين على أعلى المستويات بالدولة، موضحاً أن انعقاد منتدى مصر للتعدين في سبتمبر ٢٠٢٦، يمثل انعكاساً لاهتمام الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، من خلال تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وتشجيع الشراكات الدولية، وتبني التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

كما استعرض الوزير الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي نفذتها الدولة لتطوير القطاع وتهيئة بيئة أكثر جذبا للاستثمار، مؤكداً أهمية مواصلة هذه الإصلاحات لتحويل الإمكانات المعدنية الواعدة إلى استثمارات إنتاجية وقيمة مضافة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.

كما أكد وزير الخارجية أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لحشد التمويل وتوفير الضمانات اللازمة للمشروعات القابلة للاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز مشاركة الشركات المحلية في سلاسل القيمة التعدينية، مشددا على الاستعداد للتعاون مع شركاء التنمية والمستثمرين لتطوير قطاع التعدين بما يحقق التنمية الصناعية ويوفر فرص العمل ويدعم الاقتصاد الوطني.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي البنك الدولي حشد رأس المال الخاص للتنمية المسؤولة للمعادن قطاع المعادن فرص العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطار الملك خالد الدولي

بينها قطر والإمارات.. سفارة أمريكا بالسعودية تنشر تنبيه أمني بشأن مطارات المملكة و5 دول عربية

دواجن وبيض

عكست الاتجاه.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالاسواق

وزير التربية والتعليم

الغياب يُعطل النقل للعام التالي.. ضوابط حاسمة من «التعليم» لطلاب المرحلة الابتدائية

الذهب

الذهب يصعد مجددا والجرام يندفع نحو 7120 جنيها

الدواجن

من 12 إلى 36 جنيهًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة

النائبة الراحلة اماني ابو سحلي

تفاصيل موعد ومكان عزاء النائبة أماني أبو سحلي

الزمالك

بعد انتهاء المهلة.. هل تجاهل اتحاد الكرة شكوى الزمالك؟

سعر الدولار

سعر الدولار يقترب من 54 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في 10 بنوك

ترشيحاتنا

أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يحصدون 6 ميداليات في بطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية

أسيوط تحصد 6 ميداليات في بطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية

محافظ أسيوط يسلم طرف صناعي لشاب فلسطيني مصاب من غزة لمساعدته على الحركة

محافظ أسيوط يسلم طرف صناعي لشاب فلسطيني لمساعدته على الحركة

جامعة طنطا

جامعة طنطا تتقدم 3 مراكز في تصنيف QS للجامعات العربية 2027 وتواصل تواجدها ضمن أفضل 100 جامعة عربية

بالصور

لامبورجيني بقوة 920 حصانا تنضم إلى أسطول شرطة دبي

Lamborghini Temerario Dubai
Lamborghini Temerario Dubai
Lamborghini Temerario Dubai

السادة والمطرّز.. نجمات خطفن الأنظار باللون الأسود في مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة
مهرجان الجونة
مهرجان الجونة

لوك كاجوال.. أيتن عامر تخطف الأنظار

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد