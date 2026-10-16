وزير الخارجية: مصر تدعم استثمارات القطاع الخاص في المعادن لتعزيز التصنيع وخلق فرص عمل

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦، في فعالية نظمها البنك الدولي تحت عنوان "حشد رأس المال الخاص للتنمية المسؤولة للمعادن"، حيث ألقى كلمة استعرض خلالها فرص تعزيز دور التمويل الخاص في تطوير قطاع المعادن في مصر، والجهود المبذولة لجذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، بما يسهم في تحويل الثروات المعدنية إلى نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز التصنيع وخلق فرص العمل.

وأكد وزير الخارجية في كلمته على الاهتمام الذي يحظى به قطاع التعدين على أعلى المستويات بالدولة، موضحاً أن انعقاد منتدى مصر للتعدين في سبتمبر ٢٠٢٦، يمثل انعكاساً لاهتمام الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، من خلال تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وتشجيع الشراكات الدولية، وتبني التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

كما استعرض الوزير الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي نفذتها الدولة لتطوير القطاع وتهيئة بيئة أكثر جذبا للاستثمار، مؤكداً أهمية مواصلة هذه الإصلاحات لتحويل الإمكانات المعدنية الواعدة إلى استثمارات إنتاجية وقيمة مضافة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.

كما أكد وزير الخارجية أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لحشد التمويل وتوفير الضمانات اللازمة للمشروعات القابلة للاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز مشاركة الشركات المحلية في سلاسل القيمة التعدينية، مشددا على الاستعداد للتعاون مع شركاء التنمية والمستثمرين لتطوير قطاع التعدين بما يحقق التنمية الصناعية ويوفر فرص العمل ويدعم الاقتصاد الوطني.