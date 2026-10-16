وزير الخارجية : مصر ترحب بالتعاون مع شركاء التنمية والمستثمرين لتطوير قطاع التعدين

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في فعالية للبنك الدولي حول حشد رأس المال في مجال المعادن، حيث استعرض فرص تعزيز دور التمويل الخاص في تطوير قطاع المعادن في مصر، والجهود المبذولة لجذب الاستثمارات، حسبما ذكرت القناة الأولى في نبأ عاجل.

وأكد عبد العاطي الاهتمام الذي يحظى به قطاع التعدين على أعلى المستويات بالدولة، مستعرضًا الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي نفذتها الدولة لتطوير القطاع وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار.

وشدد وزير الخارجية والتعاون الدولي على أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لحشد التمويل وتوفير الضمانات اللازمة للمشروعات القابلة للاستثمار.

وأكد استعداد مصر للتعاون مع شركاء التنمية والمستثمرين لتطوير قطاع التعدين، بما يحقق التنمية الصناعية، ويوفر فرص العمل، ويدعم الاقتصاد الوطني.