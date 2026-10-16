لمدة 48 ساعة| تحذير عاجل من بنك مصر لعملائه.. ماذا حدث؟

أعلن بنك مصر عن إجراء تحديثات على أنظمته التشغيلية يومي الجمعة والسبت 16 و17 أكتوبر 2026، في خطوة تستهدف تطوير البنية التكنولوجية للعمليات المصرفية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء، وسط تنبيه بشأن احتمالية تأثر بعض الخدمات خلال فترات تنفيذ التحديثات.

تحذير عاجل من بنك مصر لعملائه

بحسب بنك مصر، فإن أعمال التحديث ستُنفذ على مرحلتين خلال يومي الجمعة والسبت، وفق جدول زمني محدد، في إطار خطته المستمرة لتطوير الأنظمة التشغيلية وتعزيز كفاءة الخدمات المصرفية.

تبدأ المرحلة الأولى يوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر 2026، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، بينما تنطلق المرحلة الثانية في الساعات الأولى من يوم السبت 17 أكتوبر، وتحديدًا من الساعة الثانية صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود البنك لتحديث أنظمته التقنية وتحسين كفاءة العمليات، بما يدعم استمرارية تقديم الخدمات المصرفية ويواكب احتياجات العملاء المتزايدة.

رسالة بنك مصر إلى العملاء

أشار بنك مصر إلى احتمالية تأثر بعض الخدمات المصرفية خلال الفترات الزمنية المحددة لتنفيذ التحديثات، دون تحديد الخدمات التي قد تتأثر بشكل تفصيلي، ولذلك يُنصح العملاء بمراعاة المواعيد المعلنة عند التخطيط لإجراء معاملاتهم المالية، خاصة العمليات التي قد تتطلب تنفيذًا إلكترونيًا خلال ساعات التحديث، مع متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن البنك لمعرفة أي مستجدات تتعلق بالخدمات المتاحة.

ولم يعلن البنك، في البيان المشار إليه، عن توقف شامل لجميع الخدمات المصرفية، وإنما أشار إلى احتمال تأثر بعض الخدمات خلال فترات العمل المحددة.

وفي سياق الإعلان، قدم بنك مصر اعتذاره للعملاء عن أي إزعاج قد ينتج عن أعمال التحديث، معربًا عن تقديره لتفهمهم وتعاونهم خلال هذه الفترة.

وأكدت الخطوة استمرار توجه البنك نحو تطوير أنظمته التشغيلية وتعزيز كفاءة الخدمات المصرفية، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة في القطاع المصرفي.

خدمات بنك مصر الإلكترونية

يقدم بنك مصر مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية الرقمية التي تتيح للعملاء إدارة حساباتهم وإجراء العديد من المعاملات دون الحاجة إلى زيارة الفروع، في إطار التوسع في التحول الرقمي وتسهيل الوصول إلى الخدمات البنكية.

وتأتي خدمة الإنترنت والموبايل البنكي BM Online في مقدمة هذه الخدمات، إذ تتيح للعملاء متابعة أرصدة الحسابات وكشوف المعاملات، وإجراء التحويلات المالية بين الحسابات داخل مصر، والتحويل إلى المحافظ الإلكترونية والبطاقات، فضلًا عن سداد الفواتير والالتزامات الشهرية.

كما توفر الخدمة إمكانية شراء وإدارة شهادات الادخار والودائع، والاطلاع على تفاصيل البطاقات الائتمانية وسداد مستحقاتها، وتقديم طلبات للحصول على بعض المنتجات المصرفية، إلى جانب حجز مواعيد زيارة الفروع ومتابعة أسعار صرف العملات الأجنبية.

محفظة بنك مصر الإلكترونية ووسائل الدفع الرقمية

تشمل منظومة الخدمات الرقمية أيضًا محفظة BM Wallet، التي تتيح تحويل الأموال واستقبالها من المحافظ الإلكترونية داخل مصر، وسداد فواتير المرافق والإنترنت، وشحن رصيد الهاتف المحمول، وإجراء المدفوعات لدى التجار باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code).

وتوفر المحفظة كذلك خدمات السحب والإيداع النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي ومنافذ فوري، وفقًا للشروط والحدود المقررة لكل خدمة.