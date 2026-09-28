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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

لو معاك 100 ألف .. اعرف العائد الشهري من شهادات بنك مصر 2026

بعد تثبيت الفائدة، بنك مصر يتيح شهادات ادخار متنوعة بعائد شهري
بعد تثبيت الفائدة، بنك مصر يتيح شهادات ادخار متنوعة بعائد شهري
رانيا أيمن

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال عام 2026، لتستقر عند 19% للإيداع و20% للإقراض و19.50% لسعر العملية الرئيسية، وهو القرار الذي انعكس بشكل مباشر على استقرار عوائد شهادات الادخار في بنك مصر.

ويقدم بنك مصر عبر موقعه الرسمي باقة متنوعة من شهادات الادخار الثلاثية، تختلف من حيث دورية صرف العائد ونوعه بين ثابت ومتناقص ومتغير، وفيما يلي تفاصيل العائد على مبلغ 100 ألف جنيه:

أولاً: شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة

تعد الشهادة الأعلى عائداً في بنك مصر حالياً، وتبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ومدتها 3 سنوات.

في حالة صرف العائد شهرياً:
- السنة الأولى بعائد 20.50%، بمتوسط 1708 جنيهات شهرياً.

شهادات الادخار

السنة الثانية بعائد 16.25%، بمتوسط 1354 جنيهاً شهرياً.

السنة الثالثة بعائد 12.25%، بمتوسط 1020 جنيهاً شهرياً.

ويبلغ إجمالي العائد خلال 3 سنوات 49,000 جنيه.

وفي حالة صرف العائد سنوياً:
- السنة الأولى بعائد 22%، بإجمالي 22,000 جنيه.
- السنة الثانية بعائد 17.50%، بإجمالي 17,500 جنيه.
- السنة الثالثة بعائد 13.25%، بإجمالي 13,250 جنيه.
- ويبلغ إجمالي العائد 52,750 جنيهاً.

ثانياً: شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الثابت

تم تعديل عائدها في يونيو 2026 ليصبح 17.75% شهرياً و17.85% ربع سنوي.

- عند استثمار 100 ألف جنيه بعائد شهري 17.75%، يحصل العميل على 1479 جنيهاً شهرياً، بإجمالي 53,250 جنيهاً خلال 3 سنوات.

وعند اختيار العائد ربع السنوي 17.85%، يحصل على 4462.5 جنيه كل 3 أشهر، بإجمالي 53,550 جنيهاً.

ثالثاً: الشهادات المتغيرة وشهادة يوماتي

يرتبط عائدها بسعر إيداع البنك المركزي + 0.25%، ليصل حالياً إلى 19.25% سنوياً، ويصرف يومياً أو شهرياً.

وعند استثمار 100 ألف جنيه، يبلغ العائد الشهري الحالي نحو 1604 جنيهات، بإجمالي 19,250 جنيهاً سنوياً.

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