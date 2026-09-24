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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. تعرف على أعلى عائد على شهادات الادخار في البنوك

تعرف على أعلى عائد متاح في البنوك اليوم بعد قرار البنك المركزي المصري
تعرف على أعلى عائد متاح في البنوك اليوم بعد قرار البنك المركزي المصري
رانيا أيمن

أبقى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.

وعقب قرار البنك المركزي اليوم، عاد التساؤل حول أسعار الفائدة على شهادات الادخار والاستثمار التي تطرحها البنوك المصرية، خاصة مع بحث المواطنين عن أعلى عائد يمكن الحصول عليه من مدخراتهم، سواء من خلال الشهادات ذات العائد الثابت أو المتدرج أو المتغير.

وفيما يلي أبرز الشهادات ذات العائد المرتفع المتاحة حاليًا في عدد من البنوك المصرية:

شهادة ابن مصر من بنك مصر

يطرح بنك مصر شهادة «ابن مصر» الثلاثية ذات العائد المتناقص، وتصل نسبة العائد إلى 22% في السنة الأولى عند اختيار دورية صرف العائد سنويًا، ثم 17.5% في السنة الثانية و13.25% في السنة الثالثة.

وفي حالة اختيار صرف العائد شهريًا، يبلغ العائد 20.5% في السنة الأولى، و16.25% في السنة الثانية، و12.25% في السنة الثالثة.

شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر

وتبدأ قيمة شراء الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات، مع إمكانية استردادها بعد مرور 6 أشهر وفقًا للقواعد والشروط المعلنة من البنك.

شهادة القمة من بنك مصر

يقدم بنك مصر شهادة «القمة» لمدة 3 سنوات بعائد ثابت، ويبلغ العائد الشهري المعلن 17.25% سنويًا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

وتتيح الشهادة الحصول على عائد دوري ثابت طوال مدة الشهادة، مع إمكانية استردادها وفقًا للقواعد والشروط المنظمة لذلك.

الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري

يطرح البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد المتدرج، والتي يصل العائد عليها إلى 22% في السنة الأولى، ثم 17.5% في السنة الثانية، و13% في السنة الثالثة.

وتبدأ قيمة شراء الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات، ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي للشراء.

الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت من البنك الأهلي المصري

ويتيح البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد الثابت، بعائد يبلغ 17.75% سنويًا مع صرف العائد شهريًا، كما طرح البنك دورية صرف ربع سنوية بعائد 17.85%.

وتبدأ قيمة شراء الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات. 

شهادة إيميرالد من البنك العربي الأفريقي الدولي

يقدم البنك العربي الأفريقي الدولي شهادات «إيميرالد» الثلاثية ذات العائد الثابت، والتي يصل العائد عليها إلى 19% سنويًا، وفقًا للمنتج ودورية صرف العائد، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه وفقًا للمنتج المعلن.

كما يتيح البنك شهادات أخرى بعائد متغير، يرتبط سعرها بسعر الكوريدور لدى البنك المركزي المصري. 

شهادة CIB Premium

ويقدم البنك التجاري الدولي CIB شهادة ادخار ثابتة لمدة 3 سنوات، بعائد سنوي 18% يصرف شهريًا، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 50 ألف جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

شهادات الادخار

كما يطرح البنك شهادات ذات عائد متغير لمدة 3 سنوات، ويبلغ العائد المعلن حاليًا للشهادة ذات الصرف الشهري 19.5%، وهو عائد مرتبط بسعر الإيداع لدى البنك المركزي المصري، بما يعني أنه قابل للتغير مع تحركات أسعار الفائدة. 

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