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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

القنوات الناقلة لمباراة تونس وأوغندا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا

منتخب تونس
منتخب تونس
حمزة شعيب

يستعد منتخب تونس لمواجهة نظيره أوغندا، مساء اليوم الخميس، على ملعب حمادي العقربي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2027.

ويتواجد منتخب تونس في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات أوغندا وليبيا وبوتسوانا، حيث يتنافس الرباعي على بطاقتي التأهل إلى نهائيات البطولة.

وتشهد التصفيات مشاركة 48 منتخبًا، تم توزيعها على 12 مجموعة، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات.

موعد مباراة تونس وأوغندا

تقام مباراة تونس وأوغندا اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، على ملعب حمادي العقربي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، و8 مساءً بتوقيت تونس.

القناة الناقلة لمباراة تونس وأوغندا

تنقل شبكة بي إن سبورتس مباراة تونس وأوغندا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا عبر قناة beIN SPORTS 1.

منتخب تونس أوغندا امم إفريقيا تصفيات كأس أمم إفريقيا

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