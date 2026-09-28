قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الدفاع الروسية: استهدفنا سفينة شحن في البحر الأسود تنقل معدات عسكرية لأوكرانيا
هل يجوز جمع صلاة الظهر والعصر في غير السفر؟.. الإفتاء توضح الحالات
سكن لكل المصريين 9.. اليوم بدء حجز 15 ألف وحدة بنظام الإيجار
فتح باب تقليل الاغتراب والتحويل بين كليات جامعة الأزهر حتى 2 أكتوبر
بعد 20 عامًا من الصراع.. ميسي ورونالدو أمام السباق الأخير.. من يكتب اسمه على الهدف الألف؟
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026
القاهرة 32 وأمطار بالساحل والصحراء الغربية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم
موعد تغيير الساعة في مصر 2026.. التوقيت الشتوي ومواعيد غلق المحال والمطاعم
فيصل بن فرحان في واشنطن لبحث التطورات الدولية مع نظيره الأمريكي
أذكار الصباح مكتوبة.. حصن المسلم من القرآن والسنة وأدعية النبي
ليل كلمة السر.. مفاجأة جديدة لغياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان
التعليم: لا يحق لمعلمي الحصة المطالبة بتعيين أو تثبيت أو "فلوس زيادة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفيش انجاز حصل ..رضا عبد العال يعلق على مشوار منتخب مصر في كأس العالم

رضا عبد العال
رضا عبد العال
علا محمد

أكد رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية السابق، أن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لم يحقق أي إنجاز يُذكر خلال مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، التي أقيمت في المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال رضا عبد العال، في تصريحات لبرنامج «البريمو» مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية «TeN»: «زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم إلى 48 منتخبًا بدلًا من 32، أدت إلى تراجع المستوى الفني للبطولة».

وأوضح: «كما أن هناك العديد من المنتخبات التي شاركت لأول مرة في تاريخ المونديال، والمنتخب الوطني لم يواجه منافسًا قويًا سوى الأرجنتين، وخسر أمامها بسيناريو محبط، بعدما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف خلال عشر دقائق فقط».

وختم: «التعادل مع بلجيكا في المباراة الأولى بدور المجموعات نتيجة خادعة، كما أن توقيت المباراة لم يساعد لاعبي بلجيكا على تقديم أفضل ما لديهم، لكن المنتخب البلجيكي استعاد مستواه المعهود فيما بعد، ونجح في الوصول إلى أدوار متقدمة في المونديال، كما أن الفوز على أستراليا جاء بركلات الترجيح».

رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق المنتخب الوطني بطولة كأس العالم كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء الإثيوبي

هجوم بمسيرة.. نجاة آبي أحمد من الاغتيال بعد قصف قاعدة جوية في إقليم أوروميا

الارصاد

خلوا بالكم وانتم خارجين.. فرص لسقوط أمطار على القاهرة والوجه البحري

محمد عبد الفتاح

هروب جديد| اختفاء لاعب منتخب مصر للكيك بوكسينج في إيطاليا.. ذهب لدورة المياه ولم يعد

الشناوي

تدخل في الأمور الفنية.. سهام صالح: حارس بيراميدز سبب الأزمة بين الشناوي وحسام حسن

الدواجن

5 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الأرصاد

مع بدايات الخريف.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطرة اليوم

موعد التوقيت الشتوي 2026

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة رسميا

المشجعة التركية

بطلة إعلان محمد صلاح تعود للظهور من جديد.. استقبال حافل في زيارتها إلى مصر

ترشيحاتنا

قداسة البابا تواضروس الثاني

احتفالية مرور 17 قرنا على اكتشاف خشبة الصليب بحضور البابا وأعضاء المجمع المقدس.. صور

قداسة البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس يحمل جزءًا من الصليب المقدس في احتفالية مرور 17 قرنًا على اكتشافه

نهاد ابو القمصان

مين بيمثل المشتري؟.. نهاد أبو القمصان تطرح تساؤلات حول مسودة قانون المطورين العقاريين

فيديو

صورة من الفيديو

أمي أمانة في رقبتكم.. مريضة سودانية توصي الأطباء على والدتها قبل دخولها العمليات في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد