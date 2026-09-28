مفيش انجاز حصل ..رضا عبد العال يعلق على مشوار منتخب مصر في كأس العالم

أكد رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية السابق، أن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لم يحقق أي إنجاز يُذكر خلال مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، التي أقيمت في المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال رضا عبد العال، في تصريحات لبرنامج «البريمو» مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية «TeN»: «زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم إلى 48 منتخبًا بدلًا من 32، أدت إلى تراجع المستوى الفني للبطولة».

وأوضح: «كما أن هناك العديد من المنتخبات التي شاركت لأول مرة في تاريخ المونديال، والمنتخب الوطني لم يواجه منافسًا قويًا سوى الأرجنتين، وخسر أمامها بسيناريو محبط، بعدما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف خلال عشر دقائق فقط».

وختم: «التعادل مع بلجيكا في المباراة الأولى بدور المجموعات نتيجة خادعة، كما أن توقيت المباراة لم يساعد لاعبي بلجيكا على تقديم أفضل ما لديهم، لكن المنتخب البلجيكي استعاد مستواه المعهود فيما بعد، ونجح في الوصول إلى أدوار متقدمة في المونديال، كما أن الفوز على أستراليا جاء بركلات الترجيح».