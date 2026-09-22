عبد العال: مباراة جنوب إفريقيا الودية "ليست مهمة" .. وهذا الثلاثي كان يستحق الانضمام للمنتخب

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن مباراة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام نظيره الجنوب إفريقي والمقرر إقامتها 4 أكتوبر المقبل، لا فائدة منها.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN:المنتخب سيلعب مباراتين رسميتين أمام أنجولا وجنوب السودان في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 المقرر إقامتها في كينيا، تنزانيا، وأوغندا، وبالتالي فإن مواجهة جنوب إفريقيا الودية لن تفيد الفراعنة، وقد ينتج عنها إصابة أي لاعب من لاعبي المنتخب وغيابه عن المباريات المقبلة.

وتابع: هناك العديد من اللاعبين كانوا يستحقون التواجد في قائمة المنتخب الوطني خلال المعسكر الجاري، وعلى رأسهم ثنائي سيراميكا كليوباترا محمد رضا بوبو وعمرو قلاوة، وكذلك محمود ممدوح مهاجم مودرن سبورت الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الممتاز، فالثلاثي يقدمون أفضل ما لديهم هذا الموسم وكانوا يستحقون التواجد بقائمة الفراعنة.

أسعار تذاكر مباراة مصر وأنجولا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أسعار تذاكر مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا وجنوب أفريقيا، والمقرر إقامتهما خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، ضمن استعدادات الفراعنة للاستحقاقات القادمة.

وجاءت أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر على النحو التالي:

الدرجة الثالثة: 20 جنيهًا.

الدرجة الثانية: 50 جنيهًا.

الدرجة الأولى: 150 جنيهًا.

المقصورة الرئيسية: 300 جنيه.

ويستعد منتخب مصر لخوض عدد من المواجهات خلال معسكر سبتمبر الجاري، في إطار تحضيرات الجهاز الفني بقيادة حسام حسن للمرحلة المقبلة.