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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الأهلي السابق ينتقد حسام حسن بسبب محمد صلاح

حسام حسن
حسام حسن
علا محمد

تحدث تامر بجاتو، نجم الأهلي السابق، عن تصريحات حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، التي أدلى بها عقب التعادل أمام أنجولا في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، المقرر إقامتها في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وقال تامر بجاتو، في تصريحات لبرنامج «البريمو» عبر فضائية «تن»: «هناك علامات استفهام كبيرة حول تصريحات حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، التي قال فيها إنه قام باستبدال محمد صلاح في الدقيقة 60 من مباراة أنجولا بسبب رؤية فنية.

 هذا التصريح بالنسبة لي لم يكن مفهومًا، خاصة أن الأخير يعيش فترة تألق كبيرة مع فريق طرابزون سبور التركي، وسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في المباراة الماضية أمام المتصدر جالاتا سراي، فما هي الرؤية الفنية التي استند إليها حسام حسن في استبدال صلاح والدفع بأحمد سيد زيزو؟».

وتابع: «محمد صلاح لم يكن سعيدًا بعد استبداله مبكرًا في مباراة أنجولا الماضية، وشعر بالدهشة من القرار، والتغيير لم يكن مفهومًا من جانب حسام حسن، المدير الفني، خاصة أن المنتخب كان بحاجة إلى تسجيل هدف. فكيف أبحث عن تسجيل الأهداف وأقوم باستبدال نجم الفريق؟».

تامر بجاتو نجم الأهلي السابق حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم أنجولا تصفيات كأس أمم إفريقيا كينيا وتنزانيا وأوغندا بجاتو

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