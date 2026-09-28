محمد عبدالجليل: حسام حسن "بيلوش" وهد كل اللي بناه في يومين

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، تعاطفه مع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، في ظل الانتقادات والأزمات التي يواجهها خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الظروف الشخصية التي يمر بها قد تؤثر على قراراته.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "أنا مشفق جدًا على حسام حسن بسبب ما يتعرض له، وهو بيسمع كلام إبراهيم حسن بنسبة 90%".

وأضاف: "حسام حسن مش بيعرف يفصل بين حياته الشخصية وشغله، وهو في النهاية بشر، وبيتين اتهدوا في شهر وفي أطفال، ومش دي التغييرات اللي يعملها العميد في حالته الطبيعية، ولا دي تصريحات تصدر منه".

وتابع: "حسام حسن لما الثقة بتروح منه بيلوش، وهو دلوقتي بيلوش، وهد كل اللي بناه في يومين، وأنا خايف عليه".

وأشار عبدالجليل إلى موقفه من إمكانية عودة محمد الشناوي إلى صفوف المنتخب، قائلًا: "مستحيل حسام حسن يضم محمد الشناوي مرة أخرى لقائمة منتخب مصر".

ووجه رسالة إلى إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، قائلًا: "عندي رسالة لإبراهيم حسن، خد بالك من أخوك حسام الفترة القادمة".